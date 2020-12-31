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Сервисы аренды облачных серверов от Serverspace – выгодное решение для современного бизнеса

31.12.2020 22:55

Сервисы аренды облачных серверов от Serverspace – выгодное решение для современного бизнеса

Сегодня бизнес все чаще предпочитает не покупать собственные мощности для обустройства различных сервисов, работающих в Сети, а арендовать облачные серверы для этих целей. Причины подобного решения понятны – достаточно заплатить деньги за аренду и можно использовать все возможности современного, регулярно обновляемого оборудования. Если же пытаться собирать сервер самостоятельно, это окажется очень дорого, при этом он стремительно устареет и будет выглядеть на фоне конкурентов блекло.

Для каких целей арендуют облачные решени?

Облачный сервер оказывается просто незаменимым в огромном спектре задач, где его возможности оказываются просто незаменимым:

    • Запуск онлайн-проектов типа многопользовательских игр или приложений, в которых необходимо обеспечить удаленное подключение пользователей и хранение их данных;
  • Создание интернет-магазинов, онлайн-каталогов, просто информационных сайтов, которые надо где-то располагать, хранить базу данных, обеспечивать подключение необходимых рабочих модулей;
  • Любые сервисы, работающие через Интернет, также требуют использования облачного сервера. Это касается работы системы покупки товаров и услуг по Сети, заказа такси в онлайне, приема заявок на доставку пиццы и практически всего, что только можно себе представить в современном городе.

Если Вы понимаете, зачем арендовать качественный облачный сервер, желаете обустроить свой интернет-бизнес самым лучшим образом, то обязательно обратите внимание на услуги компании Serverspace. Это белорусское предприятие, которое обеспечивает качественной IT-инфраструктурой любой бизнес, который в этом нуждается!

Что предлагает Serverspace

Зайдя на сайт компании https://serverspace.by/, Вы можете лично ознакомиться со всем перечнем услуг, которые здесь предоставляются любому желающему клиенту. Среди них наибольшей популярностью пользуются следующие сервисы:

  • Вы можете арендовать облачный сервер, который будет использоваться для запуска многопользовательских игр, сервисов для работы с клиентами и т.д. Большой плюс работы с Serverspace – масштабируемость арендуемого сервера здесь просто прекрасна;
  • S3 объектное хранилище – услуга, которая позволяет удаленно хранить данные самого разного типа. Это могут быть записи с видеокамер системы наблюдения, база данных клиентов, документы компании и т.д.

Также компания предлагает DNS-хостинг, благодаря которому Ваш сайт получит уникальный адрес в Интернете и станет доступным широкой общественности.

Обращайтесь в Serverspace и используйте весь спектр самых современных услуг по адекватным ценам и на выгодных условиях!

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