Сервер правильных аккордов Muzland

Основные гитарные аккорды делятся на мажорные (весёлые) и минорные (грустные). Обозначают мажорные заглавными буквами (например, до — до мажор, ми — ми мажор), а минорные аккорды строчными буквами (например, а — ля минор). На Западе они пишутся с большой буквы, а к минорным добавляется строчная буква m (ля будет ля мажор, а ам будет ля минор). Все аккорды на Muzland.ru подзодят как для гитары так и для укулеле.

Строение и виды аккордов

Каждый можно как-то классифицировать. Это позволяет разборчиво записывать данные последовательности. Следовательно, можно легко научиться играть любые песни, чьи гитарные аккорды широко доступны.

В зависимости от расположения терций можно выделить четыре основных лада аккордов:

Мажорный – состоит из большой терции и малой терции.

Минорный состоит из минорной терции и мажорной терции.

Расширенный – состоит из двух больших терций.

Уменьшенный состоит из двух минорных терций.

Это самое простое деление, определяющее место в гармонии. Это группа так называемых простых аккордов, т.е. состоящая из до трех компонентов.

Muzland произносит гитарные аккорды для каждой песни

Сервис подбирает гитарные аккорды к любой выбранной песне и показывает их вместе с записью! Учить песни еще никогда не было так просто.

Интернет и современные технологии время от времени дарят нам маленькие революции в виде приложений или порталов, которые меняют сложившийся подход ко многим повседневным делам и переворачивают с ног на голову или, по крайней мере, облегчают выполнение различных действий. Одним из последних открытий в области игры на гитаре является Muzland.

Muzland не только для гитары

Интересно, что Muzland показывает диаграммы аккордов не только для гитары, но и для укулеле или клавишных. Таким образом, это универсальный инструмент для различных инструментов аккомпанемента.

Хордификация — резюме

Подводя итог, Muzland — это идеальный сервис для людей, которые хотят самостоятельно выучить аккорды отдельных песен, даже если это малоизвестные песни (например, записи телефона, сделанной на вечеринке, достаточно).

Что такое аккорд?

Многим начинающим музыкантам не терпится наконец освоить аккорды на этапе изучения. Это вопрос, который особенно близок к обучению игре на гитаре. Начало может показаться трудным. Упражнения, связанные со звуковой артикуляцией, размещением рук и предварительными ритмическими вопросами, могут обескураживать, потому что они имеют мало общего с общепонятной игрой на гитаре.