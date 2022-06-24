Сертификат на полет в аэротрубе

Аэродинамическая труба, или аэротруба, – специальная установка, благодаря которой мечта человека летать, подобно птице, стала реальной. В ней создается мощный воздушный поток, направленный прямо вверх. Он задерживает человека так, что тот зависает над поверхностью. Поток воздуха настолько сильный, что даже поднимает тело. Полет в аэродинамической трубе предполагает пребывание в состоянии свободного падения, подобно парашютистам, прыгающим с самолета.

Такой вариант времяпровождения начали предлагать в нашей стране относительно недавно. Пока еще немного людей знают о том, что такое аэротруба и в чем ее особенности. Хотя такая установка была создана не так уже и недавно – она появилась еще в прошлом столетии. Правда, изначально ее использовали как тренажер для пилотов, летчиков, парашютистов. Теперь ощущение свободного падения доступно каждому.

Какие преимущества

Если самолет или вертолет кажется слишком банальным, а прыжок с парашютом, по вашему мнению, не подойдет, это не значит, что нужно отказываться от парения. Полет в аэротрубе подарит те же ощущения, но в максимально безопасных условиях. Именно его стоит выбрать тем, кто боится высоты или опасается получить травму во время прыжка. Преимущества такого досуга очевидны:

полная безопасность. Особенно если сравнивать с прыжком с парашютом. Нет риска упасть, получить серьезную травму, разбиться. Человек никогда не улетает за пределы аэродинамической трубы;

простое и доступное развлечение. Отлично подойдет как вариант досуга для всей семьи. В отличие от парашюта, разрешено также для детей. Летать в аэротрубе могут даже малыши дошкольного возраста, благодаря, опять же, ее безопасности;

доступная стоимость. Такой полет обойдется гораздо дешевле, если сравнивать с прыжком с парашютом или воздушной прогулкой на самолете или вертолете. Оптимальный вариант для экономного покупателя;

польза для здоровья. Находясь в свободном падении в аэротрубе, человек непременно почувствует, как тренируются, становятся более выносливыми и крепкими все мышцы его тела. Это также отличная разминка для укрепления вестибулярного аппарата;

непередаваемые впечатления. Их подарит ощущение свободного падения, которое нельзя сравнить ни с чем другим.

Аэротруба настолько безопасна и удобна, что даже используется для зимней подготовки парашютистов. В это время года летать и прыгать очень тяжело. Специальная установка помогает всегда оставаться в тонусе. Полеты доступны осенью, зимой, весной, летом. Предварительные тренировки не нужны. Достаточно пройти инструктаж, который обязательно проводится перед полетом.

Как подготовиться

Специалисты утверждают, что никаких физических действий предварительно не нужно. Важно подготовить себя к полету морально. Во время свободного падения происходит мощный выброс адреналина, это может привести к нежелательным реакциям. Физические тренировки не нужны, люди собираются совершить полет в аэротрубе без предварительного посещения спортзала. И у них это отлично получается, впечатления остаются потом на всю жизнь.

Для этого досуга нужна специальная одежда. Перед полетом выдадут легкий летный комбинезон. Хорошим вариантом станет также спортивный костюм. Обувь должна быть с хорошей шнуровкой, чтобы она не слетела и не выпала. Из карманов нужно убрать все, что там находится, заранее. Бояться самого процесса не стоит, так как его полностью контролирует опытный инструктор. Он постоянно следит за работой установки. Если вдруг электричество отключится, не проблема, ведь аэротрубу подключают к генератору для резервного питания.