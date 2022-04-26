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SEO продвижение сайтов

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Услуги Digital маркетинга набирают популярность. Они востребованы в Интернете наряду с SEO продвижением сайтов. Именно такие услуги предлагает агентство Demis group. На ее сайте https://www.demis.ru/ можно узнать подробности. Основными направления деятельности является увеличение продаж и конверсии. А также разработка и дизайн интернет-ресурсов.

Услуги SEO продвижения сайтов

Одним из эффективных методов увеличения продаж в Интернете является seo продвижение сайтов. Оно заключается в оптимизации сайта под поисковые запросы. И в продвижении по ним в поисковых системах. Основными из них являются Яндекс и Гугл. Это позволяет увеличивать целевую аудиторию. А также привлекать новых потенциальных покупателей, рекламировать товары и услуги. И предоставлять потенциальным потребителям детальную информацию о них.

Увеличить продажи в Интернете можно и с использованием других технологий и методов. Например, это:

  • контекстная реклама;
  • продвижение в социальных сетях;
  • таргетированная реклама;
  • продвижение за лиды;
  • медийная реклама;
  • продвижение мобильных приложений;
  • продвижение на маркетплесах;
  • e-mail маркетинг.

Для развития и продвижения проекта в Интернете используются и методы увеличения конверсии. Это управление репутацией, конкурентная разведка, адаптация сайта под мобильные устройства, аудит продаж и многие другие технологии.

Разработка сайтов, дизайн и наполнение

Создание дизайна и разработка сайта не менее важны. Ведь именно он позволяет предоставлять потенциальным потребителям актуальную информацию о товарах и услугах. Для развития проекта разрабатывается брендбук, дизайн и стиль страниц, контент. А также необходима техническая поддержка для поддержания функциональности и доступности сайта.

Для этого привлекаются различные специалисты. Это веб дизайнеры, программисты, верстальщики, администраторы сайтов и пр. Они создают проект интернет-ресурса. В него включен дизайн сайта и его разделов, страниц. А также программный код, верстка. Сайт оптимизируется под поисковые запросы, наполняется контентом. Это позволяет повышать эффективность SEO продвижения под запросы в поисковых системах.

Специалисты агентства создают различные интернет-ресурсы. Это страницы лендинга, сайты визитки и корпоративные сайты, онлайн магазины и пр.

Подробно об этом можно узнать на сайте агентства.

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