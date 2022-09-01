Секционные ворота для гаража — предложения от алютех

Гараж должен сохранить дорогой автомобиль в полной неприкосновенности. Этому будет способствовать установка секционных дверей. Рекомендуется обратить внимание на изделия от алютех. Белорусский концерн не уступает лидерских позиций, способен сделать интересное предложение по функционалу и стоимости.

Причины для приобретения

Обширный ассортимент представлен в каталоге интернет-магазина. В разделах рассматривают ворота алютех, российских и немецких компаний. Демократичные цены указаны в прайс-листе. При оформлении можно воспользоваться промокодом или получить скидки при проведении акции.

Особый интерес к белорусской продукции возник не случайно. Небольшая компания сумела превратится в настоящую корпорацию за счет слияния с другими фирмами. Производственные базы находятся в разных государствах, что способствует снижению стоимости.

Ставка на инновации затрагивает технологии и новейшее оборудование. Фактически оператор осуществляет контроль, процесс автоматизирован и проходит в заданном режиме. Проверки исключают поставки бракованных изделий. Только некоторые компоненты поставляются от известных производителей.

алютех предлагает один из самых больших гарантийных сроков, доходящий до 6 лет. Ресурс бытовых моделей позволяет проводить до 50000 циклов перед ремонтом для замены некоторых деталей.

Варианты для гаража

При подборе секционных ворот для гаража стоит учитывать место проживания. В районах в теплым или умеренным климатом вполне подойдут изделия из линейки Тренд, относящейся к эконом-классу.

Определить модель помогает изучение характеристик. Секции собираются из листов металла. Сталь или алюминий обладают неплохими прочностными характеристиками, дают меньше нагрузки на рамы. Полимерный защитный слой спасает от негативных воздействий

Одинарные ролики избавят от перекосов во время движения. Используется однолепестковый эластичный уплотнитель, отвечающий за герметичность. Порадует цветовая палитра оттенками голубого, серого, черного, коричневого, зеленого, золотистого. Выбор осуществляют в процессе оформления заказа.

Универсальность отличает секционные ворота из линейки Престиж. Производитель выпускает оригинальные сэндвич-панели, позволяющие собрать прочное полотно. В качестве утеплителя выбран вспененный полиуретан.

Материал способен долго сохранять форму, не допустит проживания грызунов. Сумеет поддерживать плюсовую температуру (+17?) без обогрева помещения в морозные дни (-28?). После закрытия устранит проникновение внешних шумов.

Используются двойные ролики и двухлепестковые уплотнители. Удается добиться полной герметичности, способствующей налаживанию здорового микроклимата. Сложнее произвести взлом, ворота способны сопротивляться на протяжении 1.5 часов.