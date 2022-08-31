Секреты успешного продвижения игр для андроид

Многие задаются вопросом о том, как успешно раскрутить игры для Андроид. Первоначально желательно точно знать, в какой момент мобильную игру нужно продвигать дальше. При первом размещении игры в службе маркета ее требуется грамотно оформить и оптимизировать. По первым мотивированным установкам приложение повышает рейтинг. Его замечают все больше пользователей.

Если скачать Earn To Die, сможете погрузиться в мир гонок и преодоления препятствий в виде зомби и многого другого. При рекламе приложения или игры тоже очень нужны мотивированные установки для тематических ресурсов. В этом случае трафик усиливается, и приложение в скорейшем времени выйдет на лидирующие позиции. Возможные обновления при игре держат высокий уровень на основании естественного трафика.

Продвижение приложения, когда используется органический трафик

Нужна не только раскрутка, но и постоянное удерживание позиций на необходимом уровне. С «мотивом» поднимается игра на позиции лидера в определенные часы. К примеру, когда существует аналогичный конкурент. Не используются боты, только в реальном времени работает реальный человек. Пользовательская база не сталкивается с другими агентствами, предоставляющими похожие услуги.

Известные разработчики iOS уверены в том, что любители андроидной платформы не хотят платить за тайтл премиум. В результате собственного отрицательного опыта и мнений остальных создателей сложилось именно такое мнение. С другой стороны, известные студии (Coffee Stain Studios, Not Doppler) неплохо зарабатывают, продавая premium games на платформе андроид.

Несколько секретов продвижения

Вот основные моменты:

Фокус нужно направить на дизайн, чтобы сделать игру отличной от остальных разработок. Автор популярных игр Мацей Таргони уверен, что оригинальный внешний вид обеспечит успех и продвижение. Он говорит, что игрокам понравилось хотя бы то, что его разработки не повторяют уже выпущенные другими версии.

Упор на качество игры. В то же время нужно активно привлекать внимание всех, для кого это интересно. Например, такие игры как The Room, Monument Valley привлекли геймеров интересно закрученными сюжетами, идеями и отменным качеством.

Реклама на других платформах влечет за собой интерес фанатов остальных платформ. Кроме того, общение между геймерами увеличивает шансы на популярность. Когда играть интересно, участники выкладывают информацию в социальных сетях, посты скриншотов. Геймеры задают вопросы, просят советы. Таким образом, игра становится известной.

Создание бесплатного онлайн-варианта игры продвигает главный title по мобильным платформам. По мнению создателей Earn to Die, основательная проработка монетизации идет на пользу продвижения игр. Основной задачей является привлечение непреодолимого желания геймера к игре настолько, чтобы он не задумывался о том, платить или нет.

По мнению разработчиков GoatZ, Goat Simulator, их игры стали популярными после того, как некоторое время успешно продвигались, были известны среди пользователей персональных компьютеров. А уже потом мобильная версия заинтересовала игроков и заняла лидирующие позиции.

Создатель Threes! Ашер Воллмер не совсем понимает, отчего поклонники платформы Андроид оплачивают игры реже, чем геймеры – пользователи iOS. Он выдвигает такую версию: покупательская способность обладателей устройств Android немного меньше, чем у людей, которые имеют возможность приобрести дорогостоящие айфоны и айпады. Несмотря на это, игра Воллмера имеет успех благодаря затягивающему игровому процессу, когда постоянно возникает желание «еще чуточку» поиграть.