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Секреты успешного продвижения игр для андроид

Автор На чтение 3 мин Просмотров 8 Опубликовано

Многие задаются вопросом о том, как успешно раскрутить игры для Андроид. Первоначально желательно точно знать, в какой момент мобильную игру нужно продвигать дальше. При первом размещении игры в службе маркета ее требуется грамотно оформить и оптимизировать. По первым мотивированным установкам приложение повышает рейтинг. Его замечают все больше пользователей.

Если скачать Earn To Die, сможете погрузиться в мир гонок и преодоления препятствий в виде зомби и многого другого. При рекламе приложения или игры тоже очень нужны мотивированные установки для тематических ресурсов. В этом случае трафик усиливается, и приложение в скорейшем времени выйдет на лидирующие позиции. Возможные обновления при игре держат высокий уровень на основании естественного трафика.

Секреты успешного продвижения игр для андроид

Продвижение приложения, когда используется органический трафик

Нужна не только раскрутка, но и постоянное удерживание позиций на необходимом уровне. С «мотивом» поднимается игра на позиции лидера в определенные часы. К примеру, когда существует аналогичный конкурент. Не используются боты, только в реальном времени работает реальный человек. Пользовательская база не сталкивается с другими агентствами, предоставляющими похожие услуги.

Известные разработчики iOS уверены в том, что любители андроидной платформы не хотят платить за тайтл премиум. В результате собственного отрицательного опыта и мнений остальных создателей сложилось именно такое мнение. С другой стороны, известные студии (Coffee Stain Studios, Not Doppler) неплохо зарабатывают, продавая premium games на платформе андроид.

Несколько секретов продвижения

Вот основные моменты:

  • Фокус нужно направить на дизайн, чтобы сделать игру отличной от остальных разработок. Автор популярных игр Мацей Таргони уверен, что оригинальный внешний вид обеспечит успех и продвижение. Он говорит, что игрокам понравилось хотя бы то, что его разработки не повторяют уже выпущенные другими версии.
  • Упор на качество игры. В то же время нужно активно привлекать внимание всех, для кого это интересно. Например, такие игры как The Room, Monument Valley привлекли геймеров интересно закрученными сюжетами, идеями и отменным качеством.
  • Реклама на других платформах влечет за собой интерес фанатов остальных платформ. Кроме того, общение между геймерами увеличивает шансы на популярность. Когда играть интересно, участники выкладывают информацию в социальных сетях, посты скриншотов. Геймеры задают вопросы, просят советы. Таким образом, игра становится известной.

Создание бесплатного онлайн-варианта игры продвигает главный title по мобильным платформам. По мнению создателей Earn to Die, основательная проработка монетизации идет на пользу продвижения игр. Основной задачей является привлечение непреодолимого желания геймера к игре настолько, чтобы он не задумывался о том, платить или нет.

По мнению разработчиков GoatZ, Goat Simulator, их игры стали популярными после того, как некоторое время успешно продвигались, были известны среди пользователей персональных компьютеров. А уже потом мобильная версия заинтересовала игроков и заняла лидирующие позиции.

Создатель Threes! Ашер Воллмер не совсем понимает, отчего поклонники платформы Андроид оплачивают игры реже, чем геймеры – пользователи iOS. Он выдвигает такую версию: покупательская способность обладателей устройств Android немного меньше, чем у людей, которые имеют возможность приобрести дорогостоящие айфоны и айпады. Несмотря на это, игра Воллмера имеет успех благодаря затягивающему игровому процессу, когда постоянно возникает желание «еще чуточку» поиграть.

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