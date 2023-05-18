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Сделать логотип для спортзала

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Основным элементом логотипа для спортзала может стать человеческий силуэт, изображение накачанной и стройной фигуры, а также рисунок инвентаря либо даже животного, имеющего определённые черты (сила, гибкость, скорость). Нередко используют и абстрактные картинки, символизирующие энергию, развитие и динамику.

Логотип спортзала, рассчитанного прежде всего на мужчин, может содержать акцент на силе, энергии и мощи. Вполне нормально, если такой логотип отличается некоторой агрессивностью. А вот логотип для фитнес-студии, в которой занимаются преимущественно женщины, лучше сделать более чувственным и утончённым.

Вообще подбор элементов для логотипа определяется особенностями работы конкретного спортзала. Для тренажёрного зала с относительно узкой направленностью могут использоваться абстрактные картинки либо тематические. Если же создаётся логотип для крупного спортивного центра, предлагающего услуги довольно разного рода, для него больше подойдут изображения нейтрального содержания и геометрические фигурки.

Занятия в спортзале включают нагрузки разного рода с действиями, направленными на результаты. Поэтому создание логотипа подразумевает выбор энергичных цветов и образов, которые могут настроить на достижения.

Распространённые образы для логотипа спортзала:

  • человеческие фигуры — очень распространены как элементы фирменных знаков спортивных заведений самого разного типа;

  • изображения спортивного инвентаря (штанги, гири, мячи, тренажёры и т. п.) — подбираются с учётом специализации конкретного зала;

  • животные (гепард, медведь, пума и др.) — отражают определённые физические качества (грациозность, сила и др.);

  • объекты живой и неживой природы (например, звёзды, растения) — обычно используются студиями йоги и теми фитнес-центрами, которые рассчитаны на женщин;

  • геометрические фигуры, ассоциирующиеся с развитием, движением, силой, стремлением.

Чтобы создать привлекательный и узнаваемый логотип для спортзала, рекомендуется использовать неожиданные, но подходящие к спортивной тематике изображения, а также применять привычные элементы в оригинальной интерпретации.

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