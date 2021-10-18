Сбор ключевых слов для семантики

Некоторые эксперты в сфере интернет-маркетинга прогнозирую полное вытеснение привычных веб-сайтов мобильными приложениями в течение ближайшего десятилетия. Все больше пользователей отказываются от использование настольных компьютеров, поскольку приходят к выводу, что современные смартфоны и планшеты обладают достаточной функциональностью и мощностью для решения большинства цифровых задач – поиск информации, товаров и услуг в интернете, редактирование текстовых документов и фотографий.

Уже сегодня для успешного продвижения бизнеса и вообще любых проектов в интернете необходимо в дополнение к сайту создавать прикладное мобильное предложение. В противном случае мобильная целевая аудитория окажется не охвачена (а это на сегодня около 70% всех интернет-пользователей).

Поскольку мобильных приложений становится все больше, возникает задач продвижения своего в магазинах мобильных приложений. Возникла новая отрасль интернет-маркетинга – App Store Optimization – оптимизация для магазинов приложений (сокращенно ASO).

А для облегчения ASO-оптимизации и автоматизации рутинных задач разрабатываются специальные инструменты. Утилита ASOmobile – мульти-тул, включающий ряд полезных инструментов для повышения эффектности продвижения мобильных приложений и снижения трудозатрат.

Основы мобильной оптимизации

Поиск приложений в магазинах осуществляется по нескольким базовым параметрам, наиболее влиятельными из которых являются ключевые слова (keywords), популярность (рейтинг), описание (descriptions) и title (наименование), аналоги (альтернативные приложения).

Пользователи, в зависимости от типа ментальности, могут вести поиск по-разному и все эти аспекты необходимо учесть, чтобы не потерять даже часть целевой аудитории.

Поиск по ключевым словам, если известны функции и возможности.

Поиск по названию аналога, если пользователь хочет найти альтернативы.

Поиск по рейтингам, стремление получить лучшее.

Автоматизированный инструмент для сбора ключевых слов исследует описания похожих приложений и формирует оптимальный семантический список, содержащий поисковые запросы, привлекающие максимальный целевой трафик.

Визуальное оформление имеет значение

Маркетинговые исследования поведения покупателей в супермаркетах показали, что люди покупают товары на 99% под впечатлением привлекательной упаковки.

Статистические исследования показали, что оформление и цвет иконки для iOS приложений значительно влияет на поведение пользователей. Например, создание иконки красного цвета повышает количество скачиваний и установок приложения на десятки процентов.