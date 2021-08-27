Сбербанк продлевает активный возраст Россиян

Традиционно так сложилось, что в нашем обществе стран бывшего СССР пенсионеры живут крайне малоактивной жизнью. В то время, когда на Западе люди преклонного возраста общаются, проводят время на курортах на берегу моря, путешествуют в океанские круизы, наши люди вынуждены жить достаточно скучно. Когда человек уходит на пенсию, то он как бы считается списанным со счетов и для него закрываются практически любые возможности, кроме домашнего досуга с детьми или внуками.

Но времена меняются и даже у нас пенсионеры начинают осознавать – зрелый возраст не является препятствием для того, чтобы наслаждаться жизнью. Наша жизнь прекрасна в каждый этап становления, начиная с детства и заканчивая преклонными годами. Самое главное – научиться правильно распоряжаться своим временем. И если Вы пока не знаете, как это сделать – портал для активных пожилых людей Активный возраст может в этом помочь!

Что предлагает сайт «Активный возраст»

Портал разработан специально для пенсионеров и людей в возрасте, чтобы помочь сделать их жизнь более насыщенной, интересной и не оторванной от современности. Сайт посвящен самым разным жизненным темам, изучая которые, Вы можете лучше ориентироваться в складывающейся вокруг реальности. С его помощью можно всегда узнавать актуальные новости, учиться новым навыкам, жить более осознанно и получать от каждого прожитого дня больше радости.

Вот основные рубрики, которые ведутся на сайте:

Журнал. Это большая часть портала, которая посвящена публикации статей на темы, которые волнуют пенсионеров. Выплата пенсий и пособий от государства, работа в пенсионном возрасте, семейные отношения со своей родней, деньги, стиль жизни – все эти темы регулярно поднимаются на страницах журнала сайта «Активный возраст»;

Финансы. В этом разделе пенсионерам предлагается регулярно знакомиться с интересными предложениями по кредитам, займам, которые можно оформить буквально через пару минут после того, как Вы оставите заявку. Многие люди в возрасте решаются взять займ для осуществления мечты, которую они постоянно откладывали на потом. Кредитные деньги под небольшой процент способны в этом помочь;

Работа. Есть немало пенсионеров, которые не желают пассивно проводить свое время и не готовы смиряться с тем, что их выпихнули из активной жизни на пенсию. Для таких людей сайт предлагает возможность постоянно мониторить список вакансий, куда их готовы взять на работу. Это поможет рано или поздно найти работу и не сидеть дома без дела;

Обучение. Если Вы решили тратить свое время на пенсии на развитие – почему бы не начать что-то изучать и становиться лучше? В разделе «Обучение» портала «Активный возраст» есть множество интересных вещей для людей самого разного характера и интересов. Большое внимание здесь уделяется получению навыков работы с банками и выполнению финансовых операций через телефон или ПК. Это удобно, ведь многие пенсионеры до сих пор идут платить за коммуналку на почту, в то время как это можно сделать просто с личного телефона.

Сайт предлагает многие интересные возможности для людей, которые традиционно считаются малоактивными и не интересными обществу. В России можно быть пенсионером и при этом жить счастливо и насыщенно. Но для этого надо проявлять как любовь и интерес к жизни, инициативу, так и иметь достойные источники информации, которые подскажут, что и как делать.

Сайт «Активный возраст» — это то место, где Вы сможете найти множество интересной информации, получить консультацию по оформлению кредита или научиться работать с финансами в онлайн режиме! Станьте современным человеком с порталом «Активный возраст»!