Основатель российской платформы для игроков и собственников игорного бизнеса «Теория и вероятность». Экономист Саркисян анализирует существующие теории азартных игр и проверяет их с математической точки зрения. Результаты анализа публикует в личном блоге, помогая любителям лотерей выстраивать стратегии выигрыша.

Биографическая информация

Армен Саркисян родился в Москве в 1984 году. Увлекаться математикой начал с раннего детства. Дед — в прошлом старший научный сотрудник НИИ Вычислительных комплексов. Стоял у истоков создания первых конфигураций советских Цифровых вычислительных комплексов (ЦВК). Отец окончил механико-математический факультет Московского государственного университета.

Еще в специализированном математическом лицее Армен проявлял большой интерес к теории игр, теории вероятностей и моделировании сплошных сред. Диплом о высшем образовании он получил в 2005 году, окончив факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова.

В студенческие годы всерьез заинтересовался психологией азартных игр, особое внимание одаренного студента привлекло исследование математических моделей, учитывающих статистические закономерности в случайных явлениях и процессах.

Имеет второе высшее образование в области экономики. В 2012-м защитил докторскую диссертацию по теме «Моделирование процессов оптимального распределения ресурсов на основе решения игр».

Семейный статус: не женат.

Бизнес и карьера

Разработкой платформы для игроков и собственников игорного бизнеса занялся еще во время обучения в университете. По его окончании зарегистрировал ООО.

Выступал консультантом игорных заведений. В числе первых клиентов компании Армена Саркисяна — казино «Шангри Ла», «Метелица» и «Кристалл». Позже фирма Саркисяна победила в тендере на предоставление консалтинговых услуг при организации специальных игорных зон «Янтарная» в Калининградской области и «Красная поляна» в Сочи. Однако реализация проекта в «Красной поляне» была приостановлена из-за дискуссий о статусе нового курорта. В результате первое казино открылось там только в 2017 году.

Параллельно с предпринимательской деятельностью Саркисян Армен принимал участие в научных проектах Инновационного центра «Сколково». За вклад в развитие науки он получил награды и премии, в числе которых почетный диплом Московской городской думы и медаль Анании Ширакаци (Республика Армения). Также отмечен благодарностью мэра Москвы.

Состоит в управляющем комитете Ассоциации инновационных компаний РФ. В настоящее время ведет преподавательскую деятельность в ряде российских вузов. Преподает высшую математику. Постоянный член экспертного совета при комиссии Мосгордумы по образованию.

Блог о лотерее

Долгие годы хобби Армена Саркисяна является изучение стратегий выигрыша в лотерею. В 2021 году это увлечение переросло в еще один проект математика и успешного предпринимателя. Он активно ведет блог, где с математической точки зрения разбирает популярные стратегии выигрышей. В качестве примера разборов он использует тиражи лотерей, распространяемых под брендом «Столото». В своих постах он развенчивает мифы о «невезучих» цифрах, дает рекомендации о балансировке чисел в билете и описывает наиболее практичные с точки зрения теории вероятности стратегии. В своих исследованиях Саркисян опирается только на точные математические вычисления.

В одном из последних постов он подробно разобрал использование технического анализа для составления выигрышных комбинаций. В материале он касается теории горячих, холодных и просроченных номеров. Дает научное обоснование, почему не стоит выбирать комбинации исключительно на основе определенных последовательностей. Также делится правилом общей суммы. Его применяют успешные игроки для балансировки стратегии с применением низких и высоких значений.