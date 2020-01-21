Самые закредитованные города России, определены

Ведущий аналитик сервиса zzCash.net/ru/ поделился информацией о том, что на территории России, стали пользоваться популярностью, беззалоговые кредиты. На данный момент имеется информация о том, что на каждого экономически активного человека, сумма задолженности составляет около 227 тысяч рублей. За последний год, сумма этой самой задолженности возросла приблизительно на 37 тысяч рублей. Кроме всего прочего, стоит отметить и возросшую на 20 процентов закредитованность. Несмотря на этот факт, средняя заработная плата возросла на 9 процентов. Интересно то, что по мнению экспертов, в настоящее время 47.1 процент граждан находятся в кредитах, что больше на три процента, чем это было всего 12 месяцев назад.

Во время подсчетов, специалисты компании использовали подобную оценку, по соотношению долга на душу населения, по кредитам банковского характера, а так же среднегодовой заработной плате. Как оказалось, больше всего кредиты любят брать в Калмыкии. Индикатор загруженности в этом регионе составляет невероятных 86 процентов. Почетное второе место в рейтинге занимает Тува с 76 процентами, а так же Курганская область с 73 процентами.

Если говорить о тех регионах, где кредиты берут меньше всего, то это Ингушетия, Севастополь, Крым и Чечня.

Самым высоком показателем закредитованности на душу населения, обладает ЯНАО. Объем задолженности в этом случае составил практически 478 000 рублей. Это показатель практически невозможно побить других городам и областям, ведь второе место ХМАО показывает результат только 455 тысяч рублей, ну а на третьем месте находится Якутия с 359 тысячами рублей.

Безусловно, подобные проблемы являются, достаточно серьезными, и их должны решать в обязательном порядке. Среди подобных проблем выделяется и финансовая безграмотность граждан, которая и приводит к возникновению подобных проблем. Люди думают, что взяв кредит, они смогут с легкостью его отдать, однако необходимо правильно рассчитывать силы и возможности и только в этом случае, вы сможете без опасения пользоваться банковскими услугами подобного характера.

Кроме всего прочего, огромные проблемы у людей возникают и в связи с работой различных микрофинансовых организаций, коих в настоящее время появилось огромное множество.

Только финансовая грамотность может хоть как-то исправить положения. Однако это возможно только в том случае, если государство предпримет определенные усилия, по предоставлению услуг финансовой просвещенности населения.