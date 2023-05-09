Самые популярные архиваторы в мире

Архиваторы – это программы, которые помогают упаковывать файлы и папки в один файл для более удобного хранения или передачи. Существует множество архиваторов на рынке, но какие из них являются самыми популярными? В этой статье мы рассмотрим несколько из них.

1. WinRAR

WinRAR – это один из самых популярных архиваторов в мире. Он имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, который делает его легко использовать даже для новичков. WinRAR поддерживает большинство форматов архивов, включая ZIP, RAR и 7Z. Кроме того, он имеет функции шифрования и восстановления данных, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые хотят сохранить свои файлы в безопасности. Скачать WinRAR (64-бит) можно на официальном сайте. Rarlab.

2. 7-Zip

7-Zip – это бесплатный архиватор с открытым исходным кодом, который также является очень популярным среди пользователей. Он поддерживает большое количество форматов архивов, включая ZIP, RAR и 7Z, и имеет функцию самораспаковывающихся архивов. Кроме того, 7-Zip имеет высокую степень сжатия, что позволяет уменьшить размер файлов до минимума.

3. WinZip

WinZip – это еще один популярный архиватор, который используется многими пользователями по всему миру. Он имеет простой интерфейс и поддерживает большое количество форматов архивов, включая ZIP, RAR и 7Z. WinZip также имеет функции шифрования и восстановления данных, что делает его надежным выбором для пользователей, которые хотят сохранить свои файлы в безопасности.

4. PeaZip

PeaZip – это бесплатный архиватор с открытым исходным кодом, который имеет множество функций и возможностей. Он поддерживает большое количество форматов архивов, включая ZIP, RAR и 7Z, и имеет функции шифрования и восстановления данных. PeaZip также имеет функцию самораспаковывающихся архивов и может работать с большими файлами.

5. Bandizip

Bandizip – это еще один бесплатный архиватор, который имеет простой интерфейс и поддерживает большое количество форматов архивов, включая ZIP, RAR и 7Z. Bandizip также имеет функции шифрования и восстановления данных, что делает его надежным выбором для пользователей, которые хотят сохранить свои файлы в безопасности. Кроме того, Bandizip имеет высокую степень сжатия, что позволяет уменьшить размер файлов до минимума.

Как видите, на рынке существует множество архиваторов, но эти пять являются самыми популярными. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от ваших потребностей. Однако, если вы хотите выбрать архиватор, который является лидером на рынке, то WinRAR – это ваш выбор. Скачать WinRAR (64-бит) можно на официальном сайте разработчика.