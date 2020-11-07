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Сайты YMYL: как продвигать медицинские сайты

07.11.2020 09:12

Сайты YMYL: как продвигать медицинские сайты

Продвижение медицинских сайтов имеет ряд особенностей по сравнению с проектами других тематик. Требования к экспертности и достоверности информации на них выше, для хорошей индексации нужно подтвердить законность деятельности организации или специалиста и обеспечить себе хорошую репутацию. Поисковые роботы обращают внимание на разделы с дипломами и сертификатами, отзывы и доверите посетителей в целом.

Для Google имеет значение общее качество сайта, а также ссылки и соответствие интенту пользовательского запроса. Яндекс обращает внимание на качество текста, развернутость информации, структуру страниц. Также важны коммерческие факторы: прайс на услуги, формы записи, каталог специалистов.

Выдача по медицинским запросам у поисковиков тоже разная, особенно это касается смешанных запросов вроде «лечение кариеса», которые можно отнести и к коммерческим, и к информационным.

На выдачу Google меньше влияет региональность, по запросам без гео-привязки в топе будут информационные статьи на наиболее известных и трастовых сайтах. На выдачу Яндекса региональность имеет большее влияние, в топе по подобным запросам, скорее всего, окажутся страницы местных клиник, имеющие высокие рейтинги по оценкам поисковой системы, или агрегаторы медицинских услуг.

Наиболее выгодная стратегия продвижения — написание контента. По высокочастотным коммерческим запросам соревноваться имеет смысл в рекламе, так что лучше выбрать подходящие низкочастотники и продвигать по ним статьи.

Есть несколько условий для продвижения с помощью контента:

Тексты должны быть уникальными и понятными простому читателю — не стоит злоупотреблять медицинской терминологией. Перед публикацией советуем использовать инструмент для проверки текстов на уникальность от pr-cy.ru;

В блоге должны содержаться только статьи, по тематике связанные с услугами клиники. Не нужно описывать, как провести какую-то процедуру дома, лучше рассказать, как подготовиться к обследованию или что делать во время восстановительного периода после операции.

Содержание статей не должно превышать компетенции врача. Исключите тексты о более сложных процедурах, чем те, которые проводятся в продвигаемой клинике, не ссылайтесь на исследования, если не разобрались в их сути. В информационном разделе должны быть статьи о том, что без затруднения сам врач сможет рассказать на личном приеме.

Чтобы создавать контент для медицинских сайтов, можно воспользоваться двумя способами:

Попросить написать текст врача. Если у него будет возможность и желание написать статью, копирайтеру останется вычитать текст, поправить опечатки и доработать под ТЗ;

Отдать написание копирайтеру, а после — на вычитку врачу, который хорошо разбирается в теме. В этом случае копирайтер изначально должен иметь опыт работы с медицинской тематикой, чтобы не пришлось переписывать текст с нуля.

В остальных аспектах работа с контентом не отличается от написания текстов для сайтов других тематик.

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