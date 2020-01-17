Рынок МФО и новые стратегии развития

По прогнозам ведущих экономических экспертов, рынок микрофинансовых организаций ждет активный рост в 2020 году. Тем не менее, в рамках кредитного портфеля произойдет сдвиг в сторону онлайн-займов на карту. Займы оффлайн будут постепенно снижаться.

Проведенное масштабное исследование провели в конце прошлого, 2019 года. Согласно исследованию, за год общая сумма выданных микрозаймов может превысить двести миллиардов рублей. Прогнозируется рост на двадцать четыре процента.

Снижение выдачи оффлайн составит восемь миллиардов рублей, а рост займов онлайн — на тридцать пять миллиардов рублей. Это связано с удобством оформления онлайн для населения.

Для получения микрокредита онлайн не требуется приходить в офис, достаточно иметь карту любого банка. Клиент на официальной странице микрофинансовой организации оставляет заявку на займ по паспорту. Потребуется обязательно фото паспорта клиента. Данные заявки проходят обработку, проверку и клиент получает моментальное решение об одобрении займа.

Деньги зачисляются на банковскую карту клиента. Погасить займ можно тоже с помощью карты. Таким образом клиент экономит время, которое раньше тратил на походы в офис микрофинансовой организации. Произойдет повышение доступности онлайн-займа.

Микрофинансовые организации ждет переформатирование для работы в онлайн-условиях. Эксперты ожидают рост онлайн-клиентов микрофинансовых организаций на пятнадцать-шестнадцать миллионов.

Экономические эксперты констатируют рост суммы онлайн-займов, который начался уже в январе 2019 года. В 2020 году прогнозируется его стабильный рост. Продолжится сближение суммы и сроков длинных и коротких займов.

Специалисты микрофинансовых организаций ожидают и перехода в раздел «длинных» займов большой части банковских клиентов. Случится это, по мнению ведущих экспертов, из-за существенного снижения скорости рассмотрения и выдачи кредитов в банковском секторе в условиях сохраняющегося высокого спроса на кредитные продукты (потребительские кредиты, кредитные карты). Это происходит на фоне замедления роста реальных располагаемых доходов населения несколько лет подряд.

Необходимость в займах у населения будет расти. Более доступные условия получения микрозаймов и быстрота принятия решения о выдаче будут склонять клиентов пользоваться услугами МФО.