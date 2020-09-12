Rutorgi помогают покупать имущество должников

Rutorgi помогают покупать имущество должников12.09.2020 07:57
Беда может случиться с любым бизнесом. Иногда единственный выход – объявить себя банкротом и пустить все имущество с молотка. Для подтверждения банкротства собираются специальные комиссии во главе со специалистами.
Когда официальное подтверждение получено, имущество задолжавшей организации выставляется на аукцион. Сегодня узнать об этом, посетить мероприятие и выкупить товары можно не выходя из дома. Любые аукционы и лоты доступны на сайте Руторги.ком.
О сайте
На https://rutorgi.com пользователю бесплатно доступна самая свежая и актуальная информация: новые объявления о продаже имущества, аукционы, лоты. Руторги.ком – это агрегат, или множество собранных на одном сайте площадок для торгов по банкротству. Данные постоянно обновляются, информация собирается сразу с 47 платформ, где проходят аукционы.
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Онлайн-сервис обладает массой особенностей, которые делают его идеальным вариантом для желающих выгодно приобрести недвижимость, автомобиль или другое.
- Удобство.
Сайт имеет интуитивно понятный интерфейс, удобный фильтр для сортировки, простое меню. Здесь разберется даже неуверенный пользователь ПК.
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Как проходят торги
Аукцион в интернете практически ничем не отличается от традиционного. Безопасность и юридическую чистоту сделки гарантирует электронная подпись, которой закрепляется результат торгов. Протоколы ведутся в автоматическом режиме, ни у одного члена торгов нет шанса повлиять на результат, изменить исход.
Более подробно изучить правила проведения аукционов можно по ссылке https://rutorgi.com/nedvizhimost
Агрегатор торгов по банкротству подойдет людям, интересующимся скупкой имущества разорившихся организаций. С Руторги.ком можно легко отслеживать любые лоты и узнавать скрытую информацию. Сервис является одним из наиболее востребованных в сети.
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