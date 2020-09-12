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Rutorgi помогают покупать имущество должников

12.09.2020 07:57

Беда может случиться с любым бизнесом. Иногда единственный выход – объявить себя банкротом и пустить все имущество с молотка. Для подтверждения банкротства собираются специальные комиссии во главе со специалистами.

Когда официальное подтверждение получено, имущество задолжавшей организации выставляется на аукцион. Сегодня узнать об этом, посетить мероприятие и выкупить товары можно не выходя из дома. Любые аукционы и лоты доступны на сайте Руторги.ком.

О сайте

На https://rutorgi.com пользователю бесплатно доступна самая свежая и актуальная информация: новые объявления о продаже имущества, аукционы, лоты. Руторги.ком – это агрегат, или множество собранных на одном сайте площадок для торгов по банкротству. Данные постоянно обновляются, информация собирается сразу с 47 платформ, где проходят аукционы.

Преимущества

Онлайн-сервис обладает массой особенностей, которые делают его идеальным вариантом для желающих выгодно приобрести недвижимость, автомобиль или другое.

  1. Удобство.

Сайт имеет интуитивно понятный интерфейс, удобный фильтр для сортировки, простое меню. Здесь разберется даже неуверенный пользователь ПК.

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Лаконичный и без навязчивой рекламы, веб-сервис Руторги.ком – это комфортный в работе инструмент для людей, ценящих свое время.

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Доступен быстрый поиск сведений по любому лоту. Вся информация о задолжавших организациях достоверна и бесплатна.

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Как проходят торги

Аукцион в интернете практически ничем не отличается от традиционного. Безопасность и юридическую чистоту сделки гарантирует электронная подпись, которой закрепляется результат торгов. Протоколы ведутся в автоматическом режиме, ни у одного члена торгов нет шанса повлиять на результат, изменить исход.

Более подробно изучить правила проведения аукционов можно по ссылке https://rutorgi.com/nedvizhimost

Агрегатор торгов по банкротству подойдет людям, интересующимся скупкой имущества разорившихся организаций. С Руторги.ком можно легко отслеживать любые лоты и узнавать скрытую информацию. Сервис является одним из наиболее востребованных в сети.

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