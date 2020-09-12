Rutorgi помогают покупать имущество должников

Беда может случиться с любым бизнесом. Иногда единственный выход – объявить себя банкротом и пустить все имущество с молотка. Для подтверждения банкротства собираются специальные комиссии во главе со специалистами.

Когда официальное подтверждение получено, имущество задолжавшей организации выставляется на аукцион. Сегодня узнать об этом, посетить мероприятие и выкупить товары можно не выходя из дома. Любые аукционы и лоты доступны на сайте Руторги.ком.

О сайте

На https://rutorgi.com пользователю бесплатно доступна самая свежая и актуальная информация: новые объявления о продаже имущества, аукционы, лоты. Руторги.ком – это агрегат, или множество собранных на одном сайте площадок для торгов по банкротству. Данные постоянно обновляются, информация собирается сразу с 47 платформ, где проходят аукционы.

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Как проходят торги

Аукцион в интернете практически ничем не отличается от традиционного. Безопасность и юридическую чистоту сделки гарантирует электронная подпись, которой закрепляется результат торгов. Протоколы ведутся в автоматическом режиме, ни у одного члена торгов нет шанса повлиять на результат, изменить исход.

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