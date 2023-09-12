Россиянам массово приходят повестки по всеобщей мобилизации: разбираемся, что на самом деле

Правительство утвердило форму и правила вручения повестки о мобилизации с 1 августа 2023 года. Оповещения о мобилизации будут распространяться в виде обычных бумажных повесток, которые также будут доступны в электронном виде. Эту информацию подтвердил Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, в беседе с «Парламентской газетой». Он отметил, что основным каналом связи военкомата с призывниками останется традиционная бумажная форма повестки.

Форма повесток по мобилизации будет аналогична той, что используется для призыва срочников. Отличие будет лишь в заголовке документа, где указывается указание причины призыва — приказ главы государства о введении мобилизации, а также точная дата и время, когда призывник должен явиться в военный комиссариат.

Новые правила получения повесток распространяются не только на срочников, но и на всех военнообязанных граждан России. В случае невозможности доставки повестки ни одним из способов, предусмотренных законом, она будет считаться врученной через семь дней с момента её размещения в специальном реестре повесток.

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