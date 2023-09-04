Италия по праву считается родиной высокого искусства и ремесел. На протяжении веков мастера создавали шедевры архитектуры, скульптуры, живописи. Не меньшее внимание уделялось и декоративно-прикладному искусству. Именно в Италии зародилась традиция изготовления элитной мебели, которая и сегодня является эталоном роскоши, качества мастерства.

Каждое произведение итальянских мастеров от начала до конца создается вручную из ценных пород дерева. Высочайшие требования предъявляются к отделке, сборке, комплектующим. В результате получаются настоящие произведения искусства, которые передаются из поколения в поколение.

История итальянской мебели

Традиции изготовления мебели в Италии уходят своими корнями в эпоху античности. Уже в Древнем Риме патриции заказывали роскошные ложа, кресла, шкафы из дорогих сортов дерева. Особенно ценились столы и сундуки из красного дерева и кедра.

В эпоху Возрождения итальянская мебель достигла пика изысканности и мастерства исполнения. Столяры учились у великих скульпторов, живописцев, архитекторов. Кресла, кровати, бюро создавались по мотивам античности, украшались резьбой, инкрустацией, позолотой.

Особую известность получили мастерские во Флоренции, Венеции, Милане. Среди именитых мастеров эпохи Возрождения — Джулиано и Баччо делле Корниоле, Дель Тассо. Их творения и сегодня украшают многие музеи.

В XVII-XVIII веках на смену пышным барокко и рококо пришел классицизм. Мебель отличалась строгими лаконичными формами, прямыми линиями, сдержанной отделкой.

В XX веке итальянские дизайнеры внесли новые веяния, экспериментируя с формами, материалами, стилями. Появились модерн, ар-деко, минимализм. Сегодня такая мебель гармонично сочетает традиции прошлого и новаторские идеи.

Мебель от ведущих производителей из Италии по праву считается эталоном стиля и качества. Конечно, купить такие эксклюзивные предметы в обычном магазине проблематично. Но теперь любой желающий может приобрести элитные итальянские гостиные премиум класса на сайте https://mobilicasa.ru/catalog/strana-italiya/komnaty-gostinaya/level-premium и оформить свой интерьер в лучших традициях.

Особенности итальянской мебели

Главное отличие элитной итальянской мебели — это высочайшее качество исполнения. Каждый предмет создается вручную опытными мастерами, проходит многоступенчатый контроль.

Для производства используются только лучшие материалы: ценные породы дерева, натуральный шелк, кожа, металлы. Отделка включает ручную резьбу, инкрустацию, позолоту, роспись.

Особое внимание уделяется эргономичности и функциональности. Кресла и диваны отличаются идеальной формой и мягкостью, обеспечивая комфорт.

Благодаря кропотливой ручной работе, мебель служит десятилетиями, не теряя красоты и качества, передаваясь по наследству.

Популярные стили и бренды

Итальянская мебель отличается разнообразием стилей — от классики до авангарда. Каждое направление имеет свои характерные черты и ярких представителей среди брендов.

Давайте рассмотрим основные стили итальянской мебели на примере популярных производителей:

Классика — воплощение роскоши, традиций, мастерства. К этому направлению относятся такие известные бренды как Боффи, Полтрона Фрау, Гиоргетти. Изюминка стиля — использование натурального дерева, акцент на ручной работе.

Модерн — лаконичные формы, нетрадиционные материалы, авторские идеи. Яркие представители — Кастельяни, Верту, Де Падова. Активно применяются металл, стекло, кожа, пластик.

Хай-тек — футуристичные формы, нестандартные решения, новые технологии. Ключевые имена — Порро, Молтени, Де Лючи. Используются металлоконструкции, вставки из стекла, светодиоды.

Сегодня итальянские дизайнеры продолжают удивлять мир, создавая образцы современного искусства и ремесла высочайшего класса.

Люстры от итальянских дизайнеров отличаются утонченными формами и безупречным вкусом. Интернет-магазин Mobilicasa располагает обширным каталогом на сайте https://mobilicasa.ru/catalog/strana-italiya/predmet-lyustra. Теперь каждый может обзавестись роскошным светильником от мастеров Италии.

Заключение

Итальянская мебель по праву считается эталоном роскоши и качества. Каждый предмет создается вручную по всем канонам высокого искусства. Лучшие материалы, тщательность отделки, эргономичность позволяют этим шедеврам передаваться из поколения в поколение. Обладать предметом итальянской мебели — значит впустить в дом частичку истории и красоты.