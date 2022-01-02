Roidmi X20 – оригинальный пылесос для сухой и влажной уборки помещений

Чистота в доме должна быть всегда, ведь от нее зависит не только эстетическое восприятие жилища, но также и здоровье жильцов. Рынок предлагает большой выбор пылесосов для уборки помещения, но если Вы ищете оригинальное устройство, которое сможет справиться как с сухой, так и с влажной уборкой – обязательно обратите внимание на аппарат Roidmi X20.

Пылесос выполнен в красивом современном дизайне, со стороны может даже показаться, что это не пылесос, а какой-то технический гаджет или кухонный прибор. Двигатель без щеток обеспечивает максимально тихую работу аппарата, при этом он вращается на просто невероятных 120 тысячах оборотов за минуту. Шум на уровне до 80-83 дБ обеспечивает комфортное использование устройства в жилых помещениях.

Технические характеристики

Данный обзор пылесоса Roidmi X20 стоит начать с рассмотрения его рабочих параметров. Они здесь достаточно впечатляют и выглядят так:

Сила всасывания пыли составляет около 145 аэроватт, что является достойным показателем для такого класса оборудования;

В устройстве использован 8-элементный АКБ, который обеспечивает около 1 часа безостановочной работы в автономном режиме;

Мощность мотора составляет 400 Вт, отдельно установленная щетка для уборки забирает для своей работы всего 35 Вт;

В устройстве есть функция мокрой уборки, благодаря которой оно не просто собирает пыль, но и выполняет мойку пола.

Аппарат очень удобный, его приятно держать в руке, эффективность уборки можно заметить уже с первых минут использования аппарата.

Тишина и покой во время уборки

Инженеры Roidmi X20 постарались для того, чтобы сделать свое устройство максимально тихим. Этого удалось достигнуть благодаря использованию двигателя Engine-X, который работает совершенно без щеток, а также использования современной технологии Air-X. Она позволила нейтрализовать шумы с помощью специальных пост-фильтров, задерживающих нежелательный звук.

Интересно отметить, что хотя устройство и отличается компактными размерами, но инженеры подумали о том, чтобы обеспечить владельцу пылесоса возможность хранить его, не занимая много места. Для этого в комплекте идет специальная магнитная зарядная станция, которая выполняет одновременно две функции – база для хранения устройства и беспроводная зарядка.

Если Вы желаете, чтобы в доме было чисто и красиво, а добиваться такого эффекта было легко – обязательно обратите внимание на пылесос Roidmi X20!