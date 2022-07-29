ROI by Embedika – новый онлайн-калькулятор расчета возврата инвестиций в ИТ-решения

Компания Embedika представила бесплатный калькулятор для расчёта возврата инвестиций от внедрения ИТ-продуктов. Инструмент учитывает параметры компании, считает экономию в деньгах и показывает ожидаемую прибыль.

ROI by Embedika — онлайн-калькулятор окупаемости инвестиций в ИТ-решения для автоматизации работы с документами. Калькулятор учитывает параметры компании и оценивает эффекты от внедрения ПО: сэкономленные деньги и время.

Сервис предназначен для инвестиционной оценки ИТ-проектов, основанных на технологиях машинного обучения и анализа данных. Внутри ROI by Embedika — специализированные формулы для оценки эффективности систем, автоматизирующих работу с документами.

С помощью сервиса компании смогут рассчитать эффекты от использования ИТ-систем еще до их внедрения. Калькулятор учитывает количество сотрудников, среднюю зарплату специалистов, количество обрабатываемых документов в год, процент рабочего времени специалиста на работу с документами и время, необходимое на проверку одного документа. Инструмент будет полезен LegalTech-директорам, руководителям ИИ-продуктов, менеджерам по цифровой трансформации и всем, для кого актуальна задача внедрения ИТ-систем.

Айканыш Орозбаева, руководитель направления по работе с партнерами и партнерами в Embedika:

«Задача сервиса — помочь компаниям грамотно инвестировать в цифровые продукты, автоматизирующие работу с документами. Зачастую такие решения носят инвестиционный характер, потому вопрос расчёта возврата инвестиций встаёт ещё до запуска проекта. Мы создали ROI by Embedika, чтобы помочь всем, кто занимается внедрением ИТ-продуктов, грамотно рассчитать потенциальную прибыль, эффективно корректировать предстоящие расходы и приоритезировать инициативы. Неважно, в какой сфере вы работаете: закупки, юриспруденция или делопроизводство, — калькулятор будет вам полезен».

ROI by Embedika абсолютно бесплатный, работает прямо из браузера, не требует регистрации. Кроме этого, сервис полностью конфиденциален — не нужно оставлять персональные данные, а вводимые параметры нигде не хранятся.

О компании

Embedika – научно-ориентированная российская ИТ-компания, разработчик корпоративных систем на основе технологий обработки естественного языка и машинного обучения.