Электрические запирающие устройства — надежные конструкции, которые классифицируются на электромагнитные и механические. Они бывают врезными и накладными. Популярностью пользуются RFID-замки, которые открываются посредством миниатюрных браслетов, карточек или иных приспособлений с кодом, который программируется индивидуально. В прогрессивных моделях с биометрией они срабатывают по отпечатку пальцев. Выбрать и купить RFID замок в Москве и Санкт-Петербурге можно в компании Sirius HUB. Она специализируется на комплектации терминалов, имеет производство вместе с партнером из Китая на территории России. Товар поставляется из складских запасов, поэтому быстрая отгрузка гарантирована. Предусмотрена возможность производства замков по характеристикам, предоставленным клиентом. Если вам требуются обжимка проводов и кастомные коннекторы, можно отправить запрос.

Особенности эксплуатации замков

Функциональные и надежные запирающие устройств очень популярны для эксплуатации в местах общественного назначения. RFID-замки находят применение:

в бассейнах и аквапарках, фитнес-центрах и спортивных комплексах;

в санаториях;

в торгово-развлекательных центрах;

в гостиничных комплексах.

Замки с идентификацией по радиоканалу устанавливаются на входные двери и дверцы шкафчиков. Они обеспечивают надежную защиту от несанкционированного проникновения.

О главных достоинствах

RFID-замки постепенно становятся популярнее других модификаций запирающих устройств. Это обусловлено следующими положительными особенностями механизмов:

обеспечение тотальной безопасности вверенного объекта — метка не копируется, поэтому получение несанкционированного доступа исключается;

большое разнообразие моделей — различаются по типу конструкции и особенностям функционирования;

длительный срок службы, надежность за счет изготовления из качественных материалов;

удобство и простота в эксплуатации — не нужно каждый раз искать ключ для скважины замка.

Электрические замки RFID подходят и для удаленного управления через интернет. Они легко интегрируются с информационными системами. В профильной компании можно не только купить запирающие конструкции с оперативной доставкой, а заказать их монтаж, подключение для стабильной и надежной работы. RFID-замки от надежных производителей — залог эффективной защиты конкретных объектов в коммерческих и общественных помещениях.