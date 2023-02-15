Рейтинг видеоигр

Доброго времени суток! 2022 год был полон хороших игр. Были как классические варианты в экшн-тематике, так и проекты с высоко продуманными мирами и интереснейшим сюжетом. Сегодня мы разберем Топ-5 лучших игр за 2022 год.

Барвиха РП.

Если вы хотите поиграть во что-то похожее на GTA San Andreas, то скачать Барвиха РП будет для вас самым правильным решением. Это один из самых популярных и проработанных проектов за 2022 год. Игра полностью адаптирована под русскоязычную аудиторию, а также под мобильные телефоны. Разработчики позаботились о стабильности серверов. Так что даже с большим количеством игроков на одном из них, игра не будет зависать, а геймерам будет комфортно и приятно.

Особенности Барвихи РП:

Высокая проработанность локаций;

Работает на все моделях телефона;

Полная адаптация на русский язык;

Интересная игровая механика;

Открытый мир;

Множество российских локаций.

Grand Theft Auto V.

Grand Theft Auto V или же как чаще его называют GTA — продукт известной компании RockStar. Сюжет и механика затянут вас в игру с первых же секунд. По сюжету есть троица бандитов, наделенная сверхспособностями. У Майкла есть возможность замедлять время, пока он стреляет. Удары Тревора в два раза мощнее чем обычные. А Франклин может замедлять ход времени во время езды на машине. С этой троицей безумно интересно выполнять задания, которые подкидывает игра.

Особенности Grand Theft Auto V:

Регулярные обновления;

Механику оружия и машин легко освоить;

Открытый мир;

Множество способов прохождения одного задания;

Симулятор 3 в 1;

Весь мир открывается сразу же и целиком.

The Witcher 3: Wild Hunt.

И следующая в нашем топе будет игра The Witcher 3: Wild Hunt. Все геймеры знают об игровой серии “Ведьмак” от компании CD Project Red. Поиграв в третью часть этой игры, вы получите настоящее удовольствие от каждой минуты прохождения. Большой игровой мир, красивая графика, большие масштабные локации, а также ужасающие монстры не оставляют равнодушным никого.

Особенности The Witcher 3: Wild Hunt:

Каждая локация во вселенной игры имеет смысл;

Постоянные регулярные дополнения;

Игра подогревает интерес игроков изучать ее с помощью различных бонусов;

Разнообразие заданий для главного героя.

Assassin’s Creed 2.

Если вы хотите загадочную игру, с расследованиями и заговорами в атмосфере средневековья, то Assassin’s Creed 2 — то, что вы нужно. По сюжету богатого жителя Флоренции Эцио Борджиа вместе с его семьей задерживает стража по подозрению в заговоре. Теперь им всем предстоит пойти на смертную казнь. Но Эцио не будет просто так смирятся с судьбой. Он намерен выяснить, кто подставил его семью, а также спастись от неминуемой смерти. Сюжет игры затягивает с первых секунд и держит до самого финала.

Особенности Assassin’s Creed 2:

Удобная боевка;

Комфортное управление;

Множество реальных исторических личностей;

Интересный сюжет.

Fallout.

Ну и завершает наш рейтинг игра под названием “Fallout”. Первая часть этого проекта была выпущена еще в далеком 1997 году. Но уже тогда она могла похвастаться хорошей вариативностью, которой сейчас могут позавидовать большинство современных игр типа RPG или же ролевых игр. Каждое действие к чему-то приводит, и у геймеров есть возможность посмотреть к чему именно. Помимо этого игровая вселенная, только пережившая апокалипсис, завораживает, не оставляя равнодушным никого.

Особенности Fallout:

Огромный игровой мир;

Новая шутерная механика;

Завораживающая атмосфера;

Большая вариативность.

В заключение.

На этом топ-5 игр 2022 завершился. Каждый пункт в нем по своему особенный и интересный. Согласны ли вы с этим топом или считайте, что в него должны были попасть другие игры?