Рейтинг лучших видеорегистраторов на начало 2023 года

Видеорегистраторы пользуются огромной популярностью среди автовладельцев, поскольку обеспечивают фиксацию дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения. Именно благодаря видеозаписи можно доказать свою невиновность в аварии и т.д.

В данной статье приведем ТОП-5 моделей, на которые стоит обратить внимание в 2023 году. С полной версией обзора вы можете ознакомиться на сайте — https://videoregistratoravto.ru/reytingi/luchshie-avtomobilnye-videoregistratory

Roadgid Premier

Это отличный отечественный видеорегистратор, который дополнительно может выполнять функции рада-детектора. Устройство способно работать в условиях низких температур, а значит подойдет для эксплуатации в любом регионе России. Присутствует Wi-Fi-модуль, а обновить прошивку можно через обычный смартфон. В устройстве установлен процессор Novatek 96775. Экран имеет диагональ 3 дюйма. При необходимости пользователь может установить карту памяти объемом до 128Гб.

Преимущества

Качество картинки

Удобное меню.

Наличие голосового сопровождения.

Стильный дизайн.

Фиксация скорости, авто, времени, даты.

Недостатки

Неудобное расположение клавиш управления.

Среднее качество видео с задней камеры.

Daocam UNO WIFI GPS

Сенсор SonyStravis 327 обеспечит качественную ночную съемку. Кроме этого, на выбор можно приобрести модификацию, оснащенную системой GPS. Также видеорегистратор может обнаруживать камеры ГИБДД, фиксирующие скорость движения. Управление и настройка могут осуществляться при помощи смартфона путем подключения к устройству по беспроводной технологии Wi-Fi. Присутствует магнитный кронштейн, упрощающий установку устройства.

Преимущества

Удобное магнитное крепление со сквозным питанием.

Высокое качество съемки.

Матрица Sony IMX 327.

CPL фильтр на магнитном креплении.

Технология WDR от засветов от солнца и света фар встречных машин.

Датчик движения.

Оптимальный угол обзора.

Компактный.

USB-разъем в адаптере питания – можно заряжать смартфон.

Недостатки

Начинает хрипеть динамик на максимальной громкости.

Roadgid Blick

Видеорегистратор имеет модуль Wi-Fi, а также может обеспечить качественную съемку в ночное время суток. Устройство имеет форму автомобильного зеркала. Также стоит отметить, что видео записывается в качестве Full HD. Благодаря 3-метровому шнуру питания можно организовать скрытое подключение под обшивкой автомобиля. Дисплей устройства сенсорный и имеет диагональ 9,6 дюймов.

Преимущества

Контрастная запись ночью.

Дизайн в виде зеркала.

Удобство крепления.

Большой яркий дисплей.

Водонепроницаемая задняя камера.

Недостатки

Номера встречных машин в движении смазываются.

Малая чувствительность сенсора экрана.

Недоработанное приложение для телефона.

ARTWAY AV604 SHD

Данный видеорегистратор тоже выполнен в виде салонного зеркала заднего вида и способен обеспечить запись видео высокого качества. Более того, объектив может снимать и в ночное время суток, а также при условии плохой видимости. Кроме этого, 4,5-дюймовый дисплей отличается высокой четкостью. В комплекте есть водонепроницаемый объектив заднего вида, которая окажет огромную помощь при парковке. Еще устройство оборудовано датчиком удара.

Преимущества

Качество записи Super HD.

Задняя камера, оснащенная системой помощи при парковке.

Отдельный парковочный режим, который автоматически включается при переходе на заднюю передачу.

Качественный объектив с шестью стеклянными линзами. Имеет антибликовое покрытие.

Процессор последнего поколения.

Функция расширенного динамического диапазона (HDR).

Большой, яркий дисплей с реалистичной цветопередачей.

Автоматическое включение записи при ударе автомобиля на парковке.

Недостатки

Среднее качество видео задней камеры.

ARTWAY AV396 Super Night Vision

Отличная недорогая система ночного видения, которая была одной из лучших в 2021 году. устройство оснащается 3-дюймовым экраном и снимает видео в качестве Full HD. Благодаря высокой четкости изображения пользователь сможет разглядеть номерные или дорожные знаки. Устройство имеет датчик движения, удара, а также присутствует режим парковки. При необходимости устройство можно подключить к другому девайсу.

Преимущества

Четкая ночная съемка.

Простое меню настроек.

Большой угол обзора.

Поворотный кронштейн.

Недостатки

Снимать регистратор надо вместе с липучкой, иначе есть шанс повредить крепление.

Практически не держит заряд без внешнего источника питания.

Заключение

В материале выше мы рассмотрели самые интересные и качественные видеорегистраторы в 2023 году, которые можно найти на рынке в свободном доступе.

В ТОП попали лучшие модели по соотношению цена/качество. Каждый автомобилист сможет подобрать для себя подходящую модель.

Автор статьи: Илья Васильев

По материалам сайта: VideoregistratorAvto.ru