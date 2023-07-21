Решения по автоматизации промышленности ГК «Юзтех» получили высокую оценку на Иннопроме

С 10 по 13 июля 2023 г. в Екатеринбурге прошла главная промышленная выставка страны «Иннопром». Мероприятие было направлено на поиск партнеров для внедрения перспективных ИТ-технологий в работу промышленных предприятий и формирование условий для развития отрасли.

Выставка развернулась в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на площади 50’000 м2, свои возможности представили 60 компаний из разных регионов России, а посетило мероприятие более 40’000 человек. За российскими инновациями и партнерством с отечественными производителями на Иннопром приехали делегации из Беларуси, Казахстана, ОАЭ, Китая, Ирана и других стран.

Группа компаний Юзтех представила цифровой продукт «Интеграционная шина данных UseBus для промышленного сектора». UseBus (https://usetech.solutions/) – программный продукт класса ESB, который входит в реестр отечественного ПО и служит центром взаимодействия информационных систем разного поколения с различными механизмами интеграции. Шина уже получила признание коллег и стала финалистом премии «Приоритет: Цифра-2023». Повышенное внимание также было отмечено в отношении уникальных разработок компании в области искусственного интеллекта.

Павел Ерошкин, Product Owner ГК Юзтех: «Выставка в Екатеринбурге в очередной раз показала, что российские компании движутся в направлении импортозамещения и активно рассматривают отечественные аналоги взамен зарубежных решений. Внедрение UseBus, в свою очередь, позволяет заказчикам не только осуществлять импортозамещение на предприятии, но и получать качественную техническую поддержку и консультации специалистов на русском языке».

Илья Смирнов, руководитель практики ML/AI ГК Юзтех: «Искусственный интеллект имеет серьезный потенциал в отношении развития промышленности, и выставка в очередной раз это подтвердила. Мы активно работаем над автоматизацией предприятий и цифровизацией услуг и рады, что бизнес смотрит в том же направлении».

ГК Юзтех – лидер в области заказной разработки программного обеспечения. C 2006 года предоставляет полный спектр услуг в области заказной разработки программного обеспечения и уникальных интеграционных решений, независимого тестирования, IT-консалтинга, автоматизации и интеграции бизнес-процессов, дизайна и проектирования дизайн-систем (UI, UX и CX), а также создания качественных IT-продуктов. В портфеле ГК свыше 2000 реализованных проектов для клиентов из различных отраслей: ритейл, финансы, телеком, промышленность, металлургия и государственный сектор. На протяжении последних лет ГК Юзтех активно участвует в создании цифровой экосистемы страны и оказывает экспертную поддержку по цифровой трансформации крупного бизнеса.