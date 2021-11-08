Репетиторы онлайн помогают школьникам во время вынужденных каникул

Новая вспышка пандемии коронавируса заставила учащихся средних школ снова уйти на выходные, которые стали причиной сбоя стандартной учебной программы. От таких простоев сильнее всего страдают выпускники, которым скоро предстоит сдавать самый главный экзамен для поступления в институт.

И в этой сложной ситуации дистанционное преподавание становится единственным способом продолжить обучение на дому.

Благодаря высокому спросу образовательные проекты интернета в настоящее время развиваются по всем направлениям. В каталоге анкет https://www.tutoronline.ru/repetitor-po-matematike можно найти репетитора по математике, руководствуясь информацией из резюме и личным рейтингом специалиста. В других разделах этого крупного обучающего портала преподаватели-предметники готовы помогать в освоении других дисциплин, которые традиционно вызывают затруднения при самостоятельном изучении.

Грамотно организованные онлайн занятия мало в чём уступают реальным урокам. Тем более, что сегодня на помощь онлайн репетиторам приходят специальные программы, называемые цифровыми досками. Такие удобные многофункциональные приложения включают в себя широкую матрицу шаблонов, используемых для отображения на экране стандартных формул и графиков. Специальные функции позволяют быстро формировать и копировать домашние задания и готовые примеры. Общение между учителем и учеником осуществляется с помощью текстовых и голосовых чатов. Сегодня существуют, как платные, так и бесплатные версии подобных программных продуктов.

В условиях чрезвычайных ситуаций такая форма обучения практически не имеет альтернативы. Но и в обычной жизни удалённые видео занятия становятся серьёзным подспорьем при подготовке к экзаменам. На Западе во многих колледжах учащиеся примерно половину зачётов и контрольных сдают в режиме онлайн. В России эти технологии пока что находятся в стадии развития, которая характеризуется повышенным спросом на подобные услуги.

В настоящее время «виртуальные» репетиторы уже разработали несколько эффективных методов проведения занятий по скайпу. Наиболее талантливые преподаватели создают свои группы в социальных сетях, продвигают собственный канал в YouTube, описывают свои достижения в личных блогах. Растущая конкуренция заставляет использовать наиболее доступные и относительно недорогие инструменты интернет-маркетинга. И в конечном итоге рейтинг «раскрученного» репетитора становится основой для финансового успеха.