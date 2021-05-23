Renault Sandero: какую модель выбрать?23.05.2021 23:09
Автомобиль Рено Сандеро в России представлен сразу в трех вариантах. Сегодня можно купить:
- классический хэтчбек Sandero;
- кросс-хэтчбек Sandero Stepway;
- кросс-хэтчбек Sandero Stepway City.
Чтобы подобрать для себя оптимальную модель Сандеро, следует внимательно изучить эксплуатационные характеристики и описание каждого варианта.
Хэтчбек Sandero
За 12 лет присутствия на российском рынке Сандеро стал одним из самых популярных хэтчбеков-иномарок в нашей стране. Российские автомобилисты ценят этот автомобиль за его компактность, оригинальный дизайн, довольно высокий уровень безопасности и, конечно же, доступную стоимость и экономичность эксплуатации. Популярности модели Renault Sandero также добавит появление обновленной версии, отличающейся просторным салоном, наличием климат-контроля и кондиционера.
Решив купить Рено Сандеро у официального дилера в Москве, стоит обратить и на другие преимущества обновленной модели:
- оригинальный экстерьер;
- адаптивность к самым сложным климатическим и дорожным условиям эксплуатации;
- наличие прочной и энергоемкой подвески;
- наличие «теплых опций» для комфортной эксплуатации зимой;
- 6-летнюю гарантию на антикоррозийную защиту кузова.
Кросс-хэтчбек Sandero Stepway
Новый Рено Сандеро Степвей 2021 года выпуска представляет собой стильный и практичный автомобиль с прекрасными ходовыми характеристиками и великолепным функциональным оснащением. Стоит отметить, что данная модель, скорее, относится к классу субкомпактного кросс-хэтчбека.
Среди особенностей Sandero Stepway нужно отметить:
- динамичность автомобиля;
- оснащенность множеством современных технологий;
- вместительность салона;
- наличие круиз-контроля и «теплых опций».
Стоит заметить, что покупка этого автомобиля именно у официального дилера позволяет рассчитывать на дополнительные преимущества в виде выгодных и гибких условий программы автокредитования. К тому же Рено Сандеро Stepway можно купить в лизинг или по системе Trade-in. Перед покупкой любой клиент дилерского центра Renault имеет возможность самостоятельно убедиться в преимуществах этой модели во время тест-драйва. Еще один плюс заключается в том, что клиенты дилерского центра могут обратиться в официальный сервис Рено в Москве с целью технического обслуживания или ремонта Renault Sandero Stepway.
Кросс-хэтчбек Sandero Stepway City
Рено предоставляет возможность приобрести еще один кросс-хэтчбек – Сандеро Степвей Сити. В этой модели сочетаются преимущества и кроссовера, и хэтчбека. Она идеально подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для семейных путешествий. К преимуществам Sandero Stepway City также стоит отнести исключительную динамичность, топливную экономность, высокий уровень безопасности, а также адаптацию к российским зимам и дорогам.
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