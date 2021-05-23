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Renault Sandero: какую модель выбрать?

23.05.2021 23:09

Автомобиль Рено Сандеро в России представлен сразу в трех вариантах. Сегодня можно купить:

  • классический хэтчбек Sandero;
  • кросс-хэтчбек Sandero Stepway;
  • кросс-хэтчбек Sandero Stepway City.

Чтобы подобрать для себя оптимальную модель Сандеро, следует внимательно изучить эксплуатационные характеристики и описание каждого варианта.

Хэтчбек Sandero

За 12 лет присутствия на российском рынке Сандеро стал одним из самых популярных хэтчбеков-иномарок в нашей стране. Российские автомобилисты ценят этот автомобиль за его компактность, оригинальный дизайн, довольно высокий уровень безопасности и, конечно же, доступную стоимость и экономичность эксплуатации. Популярности модели Renault Sandero также добавит появление обновленной версии, отличающейся просторным салоном, наличием климат-контроля и кондиционера.

Решив купить Рено Сандеро у официального дилера в Москве, стоит обратить и на другие преимущества обновленной модели:

  • оригинальный экстерьер;
  • адаптивность к самым сложным климатическим и дорожным условиям эксплуатации;
  • наличие прочной и энергоемкой подвески;
  • наличие «теплых опций» для комфортной эксплуатации зимой;
  • 6-летнюю гарантию на антикоррозийную защиту кузова.

Кросс-хэтчбек Sandero Stepway

Новый Рено Сандеро Степвей 2021 года выпуска представляет собой стильный и практичный автомобиль с прекрасными ходовыми характеристиками и великолепным функциональным оснащением. Стоит отметить, что данная модель, скорее, относится к классу субкомпактного кросс-хэтчбека.

Среди особенностей Sandero Stepway нужно отметить:

  • динамичность автомобиля;
  • оснащенность множеством современных технологий;
  • вместительность салона;
  • наличие круиз-контроля и «теплых опций».

Стоит заметить, что покупка этого автомобиля именно у официального дилера позволяет рассчитывать на дополнительные преимущества в виде выгодных и гибких условий программы автокредитования. К тому же Рено Сандеро Stepway можно купить в лизинг или по системе Trade-in. Перед покупкой любой клиент дилерского центра Renault имеет возможность самостоятельно убедиться в преимуществах этой модели во время тест-драйва. Еще один плюс заключается в том, что клиенты дилерского центра могут обратиться в официальный сервис Рено в Москве с целью технического обслуживания или ремонта Renault Sandero Stepway.

Кросс-хэтчбек Sandero Stepway City

Рено предоставляет возможность приобрести еще один кросс-хэтчбек – Сандеро Степвей Сити. В этой модели сочетаются преимущества и кроссовера, и хэтчбека. Она идеально подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для семейных путешествий. К преимуществам Sandero Stepway City также стоит отнести исключительную динамичность, топливную экономность, высокий уровень безопасности, а также адаптацию к российским зимам и дорогам.

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