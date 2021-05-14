Ремонт телевизоров LG

Один из самых популярных брендов, специализирующих на производстве телевизоров – южнокорейская компания LG. Выпускаемые ею устройства имеют прекрасные технические характеристики и обладают высокой надежностью. Однако они, подобно любой электронике, подвержены поломкам и могут нуждаться в ремонте.

Распространенные неисправности

Для жидкокристаллических телевизоров торговой марки LG характерны поломки разного типа. Узнать на этой странице про ремонт телевизоров можно ниже. Одна из наиболее распространенных проблем состоит в отсутствии изображения на работающем устройстве. Другая часто встречающаяся проблема заключается в наличии затемнений на экране.

Еще одна достаточно распространенная неисправность – мерцание изображения. Кроме того, нередко поломка выражается в наличии горизонтальных разноцветных полос на экране.

Порядок выполнения ремонтных работ

На сайте СЦ LG описаны виды ремонта телевизоров данного бренда следующих типов:

Плазменные. Здесь все сводится к простой замене сломанных модулей и деталей на рабочие аналоги. В случае отсутствия сигнала на контрольных шинах определяются причины его исчезновения. Если имеются механические повреждения каких-либо деталей, то их необходимо заменить.

LED-телевизоры. Чаще всего ремонт таких устройств состоит в частичной замене LED-подсветки, то есть отдельных светодиодов. При повреждении определенного светодиода расположенные за ним также не будут светиться. При отсутствии следов повреждения придется проверять все светодиоды. После обнаружения неисправного элемента он удаляется, а на его место устанавливается новый светодиод.

Жидкокристаллические. Если у такого телевизора разбит экран, то вместо ремонта придется покупать новое устройство.

Кинескопные. Чаще всего у таких телевизоров неисправность проявляется в значительном превышении нормального значения напряжением кадровой развертки. Как правило, эта проблема связана с конденсатором, который после тестирования других элементов необходимо выпаять из платы и протестировать на предмет сильного эквивалентного сопротивления и падения емкости. Если неполадка вызвана им, то надо протестировать кадровую микросхему и в случае необходимости заменить ее.

Во избежание повторного возникновения неисправностей и для предотвращения избыточной нагрузки на телевизор LG нужно установить яркость подсветки на нем на уровне 75%. Это позволит значительно продлить срок его службы.