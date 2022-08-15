Цифровая экономика все глубже и шире внедряется в народное хозяйство и быт граждан. Все больше людей переходит на удаленный формат работы или фриланс, занимается выгодными инвестициями через интернет.

В перечисленных обстоятельствах основным инструментом и рабочим местом становится настольный компьютер или ноутбук. Несмотря на то, что цифровая техника производится на высокотехнологичном оборудовании и повергается многоуровневому контролю, неисправности ноутбуков иногда случаются.

Что самое неприятное, техника ломается или начинает сбоить как раз в процессе выполнения ответственного и срочного рабочего задания. Терять заработок и репутацию крайне нежелательно.

К счастью, сегодня ремонт ноутбуков в ДНР – не проблема. В большинстве случаев на устранение неисправности уходит не более получаса времени и для получения технической помощи нет нужды куда-то ехать и ждать в очередях.

Как заказать ремонт ноутбука на дому

Для получения предварительной консультации и оформления заказа на диагностику и ремонт достаточно посетить сайт сервисного центра в любое время суток. По горячей линии информационную поддержку можно получить даже глубокой ночью, в выходные и праздники.

На сайте сервисного центра нужно заполнить заявку и дождаться бесплатного звонка диспетчера.

Описать специалисту суть проблемы, это позволит мастеру прихватить с собой нужные запчасти и инструменты.

Диагностика осуществляется бесплатно и на нее затрачивается около 15 минут.

После выявления неисправности специалист сразу скажет полную стоимость работ, повышение суммы в процессе ремонта исключено. Клиент сможет заранее оценить свои финансовые возможности.

Почему на ремонт ноутбука не требуется много времени

Большая часть неисправностей относится к часто повторяющимся, поэтому сервисный центр имеет на собственном складе все нужные комплектующие. Модульная конструкция электронной техники позволяет осуществить замену неисправной детали в течение нескольких минут на дому или в офисе, ремонт в мастерской требуется только в самых пиковых случаях.

Чаще всего проблемы электроники связаны не с фабричным браком, а с небрежным пользованием и нарушением инструкции по эксплуатации от производителя.

При активном пользовании внутри корпуса, на электронных платах и контактах накапливается пыль, что приводит к перегреву и несанкционированному отключению системы. Рекомендуется сдавать ноутбук на чистку и профилактику не реже раза в год.

Нередко причиной поломки становятся домашние питомцы. Кошки и собаки любят грызть провода, часто ложатся на клавиатуру, кусают флешки.

Другая основная причина неисправностей – принятие пищи во время пользования настольным компьютером. Пролив жидкости на клавиатуру может привести не только к залипанию клавиш, но и возникновению коротких замыканий в электронной части. В случае повреждения процессора привычка пить кофе во время работы на ноутбуке обойдется не дешево.