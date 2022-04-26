Главная » Статьи

Ремонт ноутбуков

На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Сегодня сложно представить учебу или работу без ноутбука. Он давно превратился из роскоши в удобный инструмент труда, который без проблем можно взять с собой куда-угодно. Как быть, если надежный помощник стал хуже функционировать, получил механические повреждения или вообще вышел из строя? Не стоит отчаиваться и откладывать ремонт – многие неполадки легко устраняют специалисты сервисных центров.

Предоставляемые услуги

Опытные мастера быстро установят причину неисправности и устранят ее. Ноутбук сильно шумит при работе, чрезмерно нагревается или вообще не включается? Клавиатура залита любимым кофе? Возможно, поврежден корпус либо какой-нибудь из разъемов? Вышла из строя графическая система или есть подозрения, что разбита матрица? Это не причина бежать в магазин за новой техникой.

Ремонт ноутбуков в Донецке справляется со многими поломками и предлагает целый комплекс мероприятий. Он включает следующие услуги. 

  1. Техническое обслуживание:
  • чистку системы охлаждения;
  • чистку клавиатуры ноутбука после попадания жидкости;
  • ремонт всех видов разъемов, в том числе питания;
  • устранение небольших повреждений корпуса и дисплея;
  • ремонт материнской платы и видеокарты;
  • ремонт блока питания.
  1. Замену компонентов и комплектующих, которые не подлежат ремонту:
  • матрицы, лампы для ее подсветки или шлейфа;
  • процессора;
  • клавиатуры и тачпада;
  • аккумуляторной батареи;
  • мостов;
  • системы охлаждения и кулера;
  • замену или установку HDD/SDD;
  • всех типов разъемов.

Преимущества сервиса

Опытные специалисты проведут диагностику операционной системы и предоставят консультацию по наиболее оптимальному ее использованию. При надобности они установят лицензированное ПО или отдельные программы. После завершения ремонта каждый клиент получает гарантию на проведенную работу и качество использованных в процессе деталей. Наиболее занятым сервис предлагает срочный ремонт ноутбуков в Донецке. Все это возможно, поскольку мастера полностью обеспечены необходимыми инструментами и комплектующими.

Конечно, от жизненных неприятностей никто не застрахован. Но иногда то, что кажется огромной поломкой, не подлежащей ремонту, совершенно под силу исправить квалифицированному и опытному человеку. Не стоит паниковать и искать деньги на дорогой гаджет. Сначала посетите сервис, который знает о ноутбуках все. Вполне вероятно, что ваш технический помощник прослужит еще немало времени!

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.