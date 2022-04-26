Сегодня сложно представить учебу или работу без ноутбука. Он давно превратился из роскоши в удобный инструмент труда, который без проблем можно взять с собой куда-угодно. Как быть, если надежный помощник стал хуже функционировать, получил механические повреждения или вообще вышел из строя? Не стоит отчаиваться и откладывать ремонт – многие неполадки легко устраняют специалисты сервисных центров.

Предоставляемые услуги

Опытные мастера быстро установят причину неисправности и устранят ее. Ноутбук сильно шумит при работе, чрезмерно нагревается или вообще не включается? Клавиатура залита любимым кофе? Возможно, поврежден корпус либо какой-нибудь из разъемов? Вышла из строя графическая система или есть подозрения, что разбита матрица? Это не причина бежать в магазин за новой техникой.

Ремонт ноутбуков в Донецке справляется со многими поломками и предлагает целый комплекс мероприятий. Он включает следующие услуги.

Техническое обслуживание:

чистку системы охлаждения;

чистку клавиатуры ноутбука после попадания жидкости;

ремонт всех видов разъемов, в том числе питания;

устранение небольших повреждений корпуса и дисплея;

ремонт материнской платы и видеокарты;

ремонт блока питания.

Замену компонентов и комплектующих, которые не подлежат ремонту:

матрицы, лампы для ее подсветки или шлейфа;

процессора;

клавиатуры и тачпада;

аккумуляторной батареи;

мостов;

системы охлаждения и кулера;

замену или установку HDD/SDD;

всех типов разъемов.

Преимущества сервиса

Опытные специалисты проведут диагностику операционной системы и предоставят консультацию по наиболее оптимальному ее использованию. При надобности они установят лицензированное ПО или отдельные программы. После завершения ремонта каждый клиент получает гарантию на проведенную работу и качество использованных в процессе деталей. Наиболее занятым сервис предлагает срочный ремонт ноутбуков в Донецке. Все это возможно, поскольку мастера полностью обеспечены необходимыми инструментами и комплектующими.

Конечно, от жизненных неприятностей никто не застрахован. Но иногда то, что кажется огромной поломкой, не подлежащей ремонту, совершенно под силу исправить квалифицированному и опытному человеку. Не стоит паниковать и искать деньги на дорогой гаджет. Сначала посетите сервис, который знает о ноутбуках все. Вполне вероятно, что ваш технический помощник прослужит еще немало времени!