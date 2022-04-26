Сегодня сложно представить учебу или работу без ноутбука. Он давно превратился из роскоши в удобный инструмент труда, который без проблем можно взять с собой куда-угодно. Как быть, если надежный помощник стал хуже функционировать, получил механические повреждения или вообще вышел из строя? Не стоит отчаиваться и откладывать ремонт – многие неполадки легко устраняют специалисты сервисных центров.
Предоставляемые услуги
Опытные мастера быстро установят причину неисправности и устранят ее. Ноутбук сильно шумит при работе, чрезмерно нагревается или вообще не включается? Клавиатура залита любимым кофе? Возможно, поврежден корпус либо какой-нибудь из разъемов? Вышла из строя графическая система или есть подозрения, что разбита матрица? Это не причина бежать в магазин за новой техникой.
Ремонт ноутбуков в Донецке справляется со многими поломками и предлагает целый комплекс мероприятий. Он включает следующие услуги.
- Техническое обслуживание:
- чистку системы охлаждения;
- чистку клавиатуры ноутбука после попадания жидкости;
- ремонт всех видов разъемов, в том числе питания;
- устранение небольших повреждений корпуса и дисплея;
- ремонт материнской платы и видеокарты;
- ремонт блока питания.
- Замену компонентов и комплектующих, которые не подлежат ремонту:
- матрицы, лампы для ее подсветки или шлейфа;
- процессора;
- клавиатуры и тачпада;
- аккумуляторной батареи;
- мостов;
- системы охлаждения и кулера;
- замену или установку HDD/SDD;
- всех типов разъемов.
Преимущества сервиса
Опытные специалисты проведут диагностику операционной системы и предоставят консультацию по наиболее оптимальному ее использованию. При надобности они установят лицензированное ПО или отдельные программы. После завершения ремонта каждый клиент получает гарантию на проведенную работу и качество использованных в процессе деталей. Наиболее занятым сервис предлагает срочный ремонт ноутбуков в Донецке. Все это возможно, поскольку мастера полностью обеспечены необходимыми инструментами и комплектующими.
Конечно, от жизненных неприятностей никто не застрахован. Но иногда то, что кажется огромной поломкой, не подлежащей ремонту, совершенно под силу исправить квалифицированному и опытному человеку. Не стоит паниковать и искать деньги на дорогой гаджет. Сначала посетите сервис, который знает о ноутбуках все. Вполне вероятно, что ваш технический помощник прослужит еще немало времени!