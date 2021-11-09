Ремонт ноутбуков

Иногда ноутбук, в общем, вполне работоспособен, но работа выполняется с некоторыми специфическими нюансами, и неясно, то ли обратиться в сервисный центр, или нужно его правильно настроить. Ориентироваться в некоторых свойствах некорректной работы портативных компьютеров и определить, как в каких случаях действовать, часто бывает непросто.

Как быть, если ноутбук периодически не включается

Причины могут быть самые разные – от некорректной работы блока питания или плохого контакта в разъеме, или в повреждении контролера питания, может произошел сбой BIOS или нарушен контакт клавиши включения. Это именно та причина, когда рекомендуется обращаться за помощью к специалистам сервисного центра, имеющим все запчасти для техники, самим решить проблему не удастся.

Ноутбук быстро разряжается в выключенном состоянии

Если аккумулятор приблизился к окончанию своей работы — очень старый, то это вполне нормальная ситуация. Такая батарея подлежит замене. Аккумулятору свойственно в течение времени снижать заряд в выключенном ноутбуке, но это произойдет за несколько недель, а не дней.

При установленной устаревшей версии операционной системы Windows, следует убедиться, что ноутбук находится в выключенном состоянии, и в нем не включен ждущий режим. При нахождении ноутбука в процессе ожидания, в нем выключен лишь жесткий диск и некоторые другие устройства. Не надо путать спящий режим и режим гибернации.

Ноутбук через некоторое время работы стал тормозить

Чаще всего, замедлилась работа по нескольким причинам:

Причиной может быть вирусное заражение или установка вирусоподобных программ, очень сильно влияющих на стабильность работы. Чаще всего их возможно удалить, используя антивирусные программы, но иногда остатки фрагментов вирусов провоцируют дестабилизацию системы, лучше прибегнуть к ее переустановке.

Также причиной могут быть зависшие программы, очень загружающие память процессора. Для установления софта, вызывающего торможение, следует открыть диспетчер задач, посмотреть, какие приложения занимают очень много места и закрыть их.

Проблема может быть в дефектах жесткого диска, где могут появиться «медленные» и сбойные участки. Иногда стоит проверять жесткий диск на присутствие bad участков, используя специальную утилиту, а если число сбойных участков растет – стоит задуматься о замене.

Если нужен ремонт — любой случай и любую проблему могут решить в сервисном центре, обслуживающем данную модель. Всегда следует обращаться только к специалистам.