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Ремонт мобильных телефонов: особенности, преимущества, расценки

29.01.2020 00:16

При любых неисправностях мобильных телефонов рекомендуется обращаться за профессиональной помощью. Самостоятельное решение проблемы может только усугубить ситуации и полностью вывести из строя устройство. Для выполнения ремонта используется новейшее оборудование и специальные инструменты, а работы проводятся в специальном помещении с определенными микроклиматическими условиями. Например, если телефон стал быстро разряжаться, то потребуется замена батареи мейзу для восстановления работоспособности.

Особенности и преимущества ремонта в сервисном центре

Главным преимуществом ремонта телефонов в сервисном центре является предоставление официальной гарантии и использование качественных комплектующих. Диагностика проводится бесплатно, она позволяет точно определить причину поломки смартфона. В зависимости от модели и марки мобильного телефона определяется стоимость работ, которые выполняются в оговоренные сроки.

К самым популярным причинам обращения в сервисный центр относится следующее:

  • попадание воды;

  • падение с высоты;

  • механические повреждения;

  • чрезмерное давление и удары;

  • небрежное обращение с гаджетом.

Это может привести к потере чувствительности тачскрина, повреждениям корпуса, появлению мертвых зон на сенсорном дисплее и др. Обратиться в сервис-центр следует также при плохой слышимости собеседника, нерабочей камере, быстрой разрядке телефона, наличии разбитого стекла и т.д.

Только после комплексной диагностики мастер определит причину неисправности и предложит клиенту оптимальные варианты для решения проблемы. Например, разбитый сенсорный экран можно заменить на новый с последующей установкой защитного стекла от царапин и мелких повреждений.

Неисправности телефонов и пути решения

Перейдя по ссылке https://restore.com.ua/remont-mobilnyh-telefonov/remont-i-obsluzhyvanie-iphone/iphone-6 можно подробнее ознакомиться с перечнем услуг по ремонту и сервисному обслуживанию мобильных телефонов Айфон. Стоимость работ зависит от модели телефона, срочности и сложности ремонта, типа запчастей (оригинал или копия) и других факторов.

Например, кнопка звука может не работать от падений или ударов. В результате повреждается шлейф, который отвечает за переключение режимов. Кнопка может не работать при попадании воды или при заводском браке, а также от интенсивной эксплуатации.

Если телефон стал быстро разряжаться, то проблема может быть не только в поврежденной аккумуляторной батарее. Причинами может быть работа приложений и программ в фоновом режиме, физический износ АКБ, сбои в операционной системе, перегрев и др.

Если смартфон сильно греется во время эксплуатации, то следует отдать его в диагностику для решения проблемы. Это может происходить из-за неправильно установленных пользовательских настроек, работы приложений в фоновом режиме, устаревшего программного обеспечения и т.д.

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