Ремонт компьютера или на помойку

Компьютер как старый друг, привыкаешь и любишь его со всеми недостатками, характером и особенностями. Но техника настолько стремительно развивается, требования повышаются, что рано или поздно встает вопрос о замене или модернизации устройства. Что выбрать? Как получить максимальный эффект от вложения средств? На этот вопрос сможет ответить только квалифицированный специалист после диагностики.

Инженеры компании Карбикс более 10 лет занимаются модернизацией и ремонтом компьютеров. Знание нюансов работы техники разных производителей, их параметры, характеристики и надежность помогут принять верное решение. Перенести все имеющиеся данные на новый более современный и мощный компьютер или модернизировать имеющийся, да так, чтобы дал фору свежеиспеченным новинкам.

Что можно усовершенствовать?

Замену процессора чаще всего выполняют вместе с заменой материнской платы. Это связано с ограничениями производителей по совместимости, особенностями архитектуры подключения и принципами взаимодействия. Модернизация проводится при неисправности или для повышения вычислительной мощности. Вместе с этими блоками, скорее всего, придется обновить систему охлаждения. Увеличение мощности приведет к большему выделению тепла, а старый кулер может не справиться.

Для ускорения работы компьютера наращивают ОЗУ, отвечающее за хранение и быстрый доступ к временным данным работающих программ. Часто бывает, что с обновлением программного обеспечения требуется и увеличение ОЗУ. Например, переход на известный браузер Chrome сразу поднимает потребление ресурсов на более высокий уровень.

Стандартной встроенной видеокарты обычно хватает для управления графикой. Но иногда обстоятельства меняются, и требуется установка специальных программ или для современных игр, насыщенных яркими реалистичными картинками, необходимо увеличить возможности системы. И тогда устанавливают новую более мощную. Но не стоит забывать, что видеокарта самый дорогой компонент системы.

Меняют жесткий диск чаще всего из-за его неисправности. А так как восстановить его практически невозможно переносят данные на новый. С появлением SSD дисков имеющих преимущество по скорости считывания и отзывчивости модернизацию проводят для повышения производительности компьютера и увеличения объема накопителя.

Корпус и блок питания тоже можно заменить. Новые компоненты не умещаются старый корпус или увеличивается потребление энергии.

Чтобы вложение средств оказались эффективными, и компьютер в дальнейшем служил и отвечал всем пожеланиям, поручите заботу о нем профессионалам. Инженеры компании Карбикс всегда готовы рассчитать оптимальный вариант и предложить лучшее вложение средств.