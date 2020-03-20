Меню
Поиск

USD/RUB: 80.16 EUR/RUB: 87.27 BTC/USD: 8756.9

20 апреля : пятница

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Ремонт iPad

20.03.2020 22:24

Ремонт iPad — дело непростое и для получения данной услуги ремонта лучше всего обратиться в
профессиональный сервис послегарантийного ремонта для устройств Apple т.к. все устройства Apple, которые сюда обращаются, будут проверены и отремонтированы. При этом iPad, iPod, Macbook и другие соответствующие устройства будут отправлены сервисному специалисту для проверки и диагностики.

Замена сломанных частей

Вы можете поменять экран, клавиатуру или даже кнопку. Узнать подробнее про замену кнопки на iPad можно на сайте службы. При этом сервис должен быть авторитетным и известным. Наиболее распространенным являются ремонт дисплея после падения, поломки, взлома или другого повреждения экрана. В течение года наблюдается тенденция роста популярности и необходимости ремонта в постпраздничный период. Довольно популярны  атопленные Айподы или даже Macbook после отпуска у моря, озера или другого места.

Вам следует проверить, что было затоплено, в какой степени произошло короткое замыкание, был ли телефон позднее включен, была ли удалена батарея. Иногда стоимость ремонта может превышать стоимость самого устройства, если материнская плата затоплена и сожжена, что является основной стоимостью ремонта — тогда ремонт может не иметь экономического смысла, но все же всегда есть шанс восстановить фотографии, текстовые сообщения, контакты и другие данные с телефона.

Профессиональный сервис

Самая большая проблема с обслуживанием устройств Apple и устранением проблемы — это скорость работы, или, скорее, задержка, возникающая при восстановлении. Многие внутренние компоненты подвержены коррозии, что является дополнительной проблемой, которую впоследствии может быть проблематично решить. К сожалению, это неизбежно для всех металлических устройств и их компонентов.

Что наиболее чувствительно к воде, так это гнездо батареи,  и материнская плата, что является важнейшим элементом устройства Apple.

Замена батареи

Другие дефекты, возникающие в различных ситуациях, например проблема с корпусом или кнопками, например, после того, как Айпод упал, могут быть еще более сложными из-за того, что существует механическое повреждение, которое усложняет ремонт. Комбинированные механические и системные неисправности могут увеличить стоимость ремонта из-за большей степени повреждения.

В целом помните, что все устройства подвержены механическим повреждениям такие как столкновение с твердой поверхностью или водой и могут потребовать дорогого ремонта.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги