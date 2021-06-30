Ремонт и обслуживание оборудования для майнинга Биткойна

Еще в прошлые столетия один из Ротшильдов произнес фразу, которая стала крылатой: «Позвольте мне печатать деньги, и меня не будет интересовать, кто устанавливает в стране законы». Развитие современных технологий привело к тому, что сегодня печатать деньги может каждый обычный, даже не продвинутый пользователь интернета.

Разумеется речь идет не фальшивомонетничестве, а вполне законном бизнесе – майнинге Биткоинов или иной криптовалюты. Для вычисления криптовалют обычные персональные компьютеры и ноутбуки не подходят, поскольку речь идет о непрерывном производстве.

Особенности функционирования оборудования для вычисления криптовалют

Ферма для майнинга работает круглосуточно в весьма напряженном режиме. При ее работе выделяется большое количество тепла. Что требует обеспечение серьезной вентиляции и охлаждения вычислительных модулей. Через разъемы и контакторы проходят значительные токи, а это приводит к их быстрому разрушению.

Помимо задачи инвестиции в приобретение оборудования для майнинга криптовалют, необходимо обеспечить качественное обслуживание и своевременный ремонт.

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Что входит в сервисное обслуживание майнинговой фермы

Как посоветует каждый опытный инженер, лучше своевременно производить профилактику, чем внеочередной ремонт, в результате которого приходится останавливать работу производства на неопределенное время. Что для серьезного бизнеса означает значительные потери. При этом следует напомнить, что продукт, который производит майнинг-ферма – это Bitcoin стоимостью более 35000 долларов за одну единицу. И в перспективе котировки криптовалюты будут только расти.

Ремонт вентиляторов и блоков питания, наиболее уязвимые модули, в связи с наличием механических элементов.

Прошивка майнинговой фермы. Целью прошивки является оптимизация работы оборудования, что позволяет экономить около 15% электроэнергии при одновременном повышение производительности до 20%.

Ремонт или замена электронных блоков.

Восстановление программного обеспечения после критических боев.

Очистка вентиляторов и содержимого электронных модулей от накапливающейся пыли.

Замена чипов хешплат.

Поскольку майнинговые фермы работают фактически в форсированном режиме, в условиях повышенных температур и силовых нагрузок, вероятны возгорания, в результате которых дорогостоящие комплектующие будут уничтожены.

Чтобы не допускать таких неприятностей, приводящих к простоям работы оборудования и непредвиденным расходам, рекомендуется при малейших подозрениях обращаться в сервисный центр для проведения комплексной диагностики. Как известно, вылечить болезнь на начальной стадии намного проще и дешевле, чем в запущенном состоянии.