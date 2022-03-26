Ремонт холодильника лучше доверить профессионалу

Современная бытовая техника выпускается на высокотехнологичных производственных линиях с широким применением числового программного управления и роботов. На всех этапах комплектующие и приборы подвергаются тщательному тестированию. Строгий контроль качества гарантирует, что техника прослужит безупречно и долго при грамотной эксплуатации.

Статистика сервисных центров показывает, что в большинстве случаев неисправности и нарушения в работе холодильников возникают из-за небрежного использования и нарушения правил эксплуатации. К сожалению, даже при строгом соблюдении всех рекомендаций производителя, иногда в работе холодильников возникают проблемы.

Так как холодильная техника обладает значительными габаритами и массой, владельцу оборудования предпочтительно, чтобы бы мастер по холодильникам прибыл на место и осуществил диагностику и ремонт на дому.

Как показывает практика сервисных центров, большую часть неисправности холодильников можно устранить на месте, в течение 30 минут. Доставка оборудования в мастерскую требуется крайне редко.

Как вызвать мастера на дом

Чтобы сразу после обнаружения проблемы пригласить на дом специалиста для проведения диагностики и ремонта, достаточно посетить официальный сайт сервисного центра по адресу master911.ua.

При помощи простого интерактивного калькулятора на сайте владелец сломавшегося холодильника может заранее узнать ориентировочную стоимость работы, указывая в полях вопросов внешние признаки неисправности.

Владелец техники может получить квалифицированную бесплатную консультацию на сайте.

Чтобы задать вопросы и вызвать специалиста, используйте предлагаемые на сайте сервисного центра каналы связи.

Контактный номер телефона компании (067) 440-18-12 позволяет в течение нескольких минут обсудить проблему с диспетчером и назначить удобное время приезда мастера для проведения ремонта.

Почему нельзя доверять ремонт холодильника случайным людям

Всегда существует соблазн сэкономить и попросить посмотреть забарахливший холодильник соседа, берущего отремонтировать все что угодно «за бутылку». Не следует этого делать.

Современные холодильники – сложная бытовая техника, некомпетентное вмешательство в которую чаще всего приводит к возникновению еще более неприятных проблем. После такого «экономного» ремонта восстановление поврежденного оборудования недешево.