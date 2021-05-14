Ремонт бытовой техники BOSCH на дому

Современный быт нельзя представить без добротной бытовой техники. Если Вам нужен холодильник, кондиционер, стиральная или посудомоечная машин, миксер в кухню — то выбирайте Bosch. Бытовая техника Bosch — это лидер передовых технологий, надежность, качество и долгий срок службы. Но даже самая хорошая техника иногда выходит из строя. Что делать, если у Вас перестал работать холодильник, или стиральная машина не стирает? Как быть, куда обращаться? Конечно есть много ремонтных мастерских, готовых взяться за ремонт любых бытовых приборов. Но готовы ли Вы отдать свою стиральную машинку в руки частных мастеров? Для таких случаев есть официальный сервисный центр Bosch.

Почему именно сервисный центр Bosch?

Здесь ремонт производят специалисты высокого класса, причем у Вас на дому. Мастера отвечают за качество своей работы. Сервисный центр предлагает обслуживание, диагностику, ремонт бытовой техники. В интернете найти сервисный центр можно по данной ссылке: boschru.com.

Услуги, предоставляемые в центре:

Мастер приедет к Вам в течении 30 минут, после оформления заказа;

Бесплатная диагностика вашей техники в день обращения;

Оперативный и качественный ремонт;

Установка только оригинальных запчастей со своего склада;

Гарантия один год с момента ремонта.

В сервисный центр можно обратиться для ремонта и диагностики крупной и мелкой бытовой техники, встраиваемой техники и электроинструмента с логотипом Bosch.

Как сделать вызов мастера на дом?

Заказ сделать просто на сайте в интернете по адресу: boschru.com. Достаточно только позвонить по телефону техподдержки и вызвать мастеров на любое удобное для Вас время.

Сервисный центр заботится о своих клиентах, для этого предусмотрено:

Круглосуточная работа службы поддержки;

Работа даже в праздники и выходные;

Прием заказов круглосуточно;

Консультации по телефону бесплатно;

Бесплатная доставка в сервис центр.

Сервисный центр производит ремонт техники на дому в Москве и Московской области. Цены на услуги, предлагаемые мастерами центра вполне приемлемые. Например, замена барабана стиральной машины обойдется в 550 руб., а замена помпы — 650 руб. Дешевле, вы уже просто не найдете. Сервисный центр Bosch уважает своих клиентов и держит доступные цены. Девиз компании Bosch — «лучше потерять деньги, чем доверие».

Воспользуйтесь услугами официального сервисного центра Bosch. Отремонтируйте свою технику и пусть она будет долго служить, облегчая Вашу жизнь.

Bosch — разработано для жизни!