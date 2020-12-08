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Рекламные сети и заработок в них

08.12.2020 14:29

Рекламные сети и заработок в них

Заработок на рекламе – один из самых популярных способов получения доходов в интернете. Достаточно договориться с рекламным агентством о разрешении коммерческих материалов на страницах блога, тематического сайт или группы в социальной сети. Посетители сайта будут переходить на сайты рекламодателей и за это веб-мастер получает определенную плату.

Чтобы повысить доходы, нужно заключить партнерские договора с несколькими рекламодателями. Но где их найти? И вести переговоры с каждым провайдером в отдельности – довольно хлопотное занятие. На поиски и переговоры уйдет очень много времени и сил.

Для решение этой задачи в интернете работают рекламные сети.

Чтобы понять, как зарабатывать в партнерских сетях, полезно рассмотреть на примере одной из наиболее выгодных – проект Адвертур.

Как зарабатывать в партнерских сетях

Требования к участникам простые и доступные. Для приема в партнерскую программу сайт или блог должен обладать следующими параметрами:

  • Размещаться на платном хостинге. Тем самым подтверждается серьезность намерений публикатора.
  • Иметь не менее 250 уникальных посетителей на протяжении одного месяца.
  • Добавить на веб-страницы код счетчика посещаемости от независимого сервиса статистики.

Вот и все. После регистрации на страницах сайта начнут появляться баннеры с коммерческими предложениями от компаний-партнеров, а на баланс веб-мастера начнут начисляться положенные по договору партнерские проценты.

Как выбирать рекламные сети

В интернете работает большое число партнерских программ для получения пассивных доходов от размещения рекламы. Условия в целом схожие, но в чем-то значительно отличаются.

Веб-мастеру может оказаться удобнее и выгоднее сотрудничать с какой-то одной или несколькими определенными рекламными сетями. Узнать подробности и сопоставить условия, выяснить плюсы и минусы сотрудничества можно на страницах сайта-рейтинга партнерских программ Actualtraffic.

В рейтинге перечислены наиболее авторитетные и надежные рекламные сети и указаны их ключевые показатели. Анализируя и сопоставляя описания и параметры разных партнерских систем, веб-мастер легко сможет выбрать оптимально подходящие именно для его веб-проекта рекламные сети.

Чтобы убедиться в достоверности и актуальности приведенной информации тут можно прочесть Отзывы о Advertur.

Особым удобством заработка в рекламных сетях является то, что достаточно однажды зарегистрироваться в партнерке, настроить параметры показов и дальше практически ничего делать не требуется. Это и называется пассивным заработком в интернете.

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