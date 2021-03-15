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Уборка офисов IT компаний

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Реклама на билбордах: как получить максимальную отдачу

15.03.2021 09:49

Широкоформатная печать – надежный инструмент рекламы. Но заказать печать билборда: https://print.outdoor-online.com.ua/print-billboard – это только полдела. Важно грамотно разместить информацию. Агентства предлагают воспользоваться самыми разными плоскостями и конструкциями: лайтбоксами, растяжками, билбордами. Последние отличаются тем, что обеспечивают отличную видимость изображения даже на большом расстоянии. У рекламодателя есть возможность рассказать о своих услугах или товарах огромному количеству людей.

Какие моменты нужно учесть?

Не все билборды одинаково эффективны. Чтобы размещенная реклама оказалась действенной, нужно учитывать целый ряд факторов.

  1. На какую целевую аудиторию рассчитана информация. Если речь идет о локальных заведениях (кафе, рестораны и т. п.), то лучше разместить ее в том же районе, где находится заведение. Дорогостоящие услуги и товары целесообразно продвигать в центре города и в элитных жилых зонах. Крупным межрегиональным компаниям стоит арендовать щиты на трассах республиканского значения.
  2. Охват аудитории. В этом плане выигрышными являются так называемые билборды-стопперы. Они располагаются у светофоров, переходов, постов автоинспекции, возле крупных дорожных развязок. В этих местах водители часто вынуждены притормозить или ненадолго остановиться, что обеспечивает высокие шансы на восприятие информации.
  3. Расположение изображения. Лицевая сторона билборда находится справа от дороги или тротуара. Именно она чаще бросается в глаза. Исключение составляют случаи, когда обратная сторона смотрит на крупный торговый или развлекательный центр, выезд с большой автостоянки. В этом случае эффективность уравнивается.

Реклама на билборде

Правила размещения информации на щите

Общими рекомендациями для рекламы на билборде являются:

  • лаконичность текста;
  • четко просматривающиеся контактные данные;
  • яркое изображение;
  • креативный запоминающийся слоган.

Заказать печать рекламы на билборде можно в компании Print-Outdoor, специализирующейся на наружной рекламе. Есть планируете долгосрочную кампанию, есть возможность выбрать печать на виниле, которая прослужит значительное время.

Компания готова предложить клиентам огромный выбор плоскостей для рекламы, разработать оригинальный макет, проконсультировать по любым вопросам, подобрать оптимальные предложения.

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