Рейтинги лучших покер румов: как составляются и кто в них входит?

В интернете несколько сотен покер-румов. Некоторые из них для игры категорически не рекомендуются. Как новичку определить степень надежности ресурса самому? Нужно изучить рейтинг онлайн-комнат в разделе https://pokeronlinerus.com/rooms/, составленный экспертами в сфере покера. Также необходимо знать принципы формирования такого списка, на что ориентироваться при выборе и какие румы считаются топовыми.

Принципы формирования рейтинга покер-румов

Рейтинг формируется аналитиками, беспристрастными в своих предпочтениях. Какие принципы учитываются при составлении списков.

Можно ли в руме использовать калькуляторы, HUD (программа, которая собирает статистику на соперников и показывает параметры их игры), копировать историю рук? Предлагает ли оператор приветственные бонусы и другие поощрения своим участникам? Раздает ли бездепы и фрироллы, которые можно использовать для бесплатной игры на реальные деньги? Размер и структура рейка. Вход в игру кэш обычно стоит от 4 до 6%, средний показатель — 5%. В турнирах этот показатель зачастую равен 10%. Величина трафика в кэш и турнирах в вечернее время (прайм-тайм). Чем популярней рум, тем больше игроков его посещают, а значит найти соперников реально в любое удобное для игрока время. Сила игроков. Чем больше неопытных участников, тем проще выигрывать в таких состязаниях. Много новичков можно встретить в румах с щедрыми бонусами и там, где запрещено использовать вспомогательный софт. Качество приложения. Может ли участник скачать приложение на телефон или клиент на ПК, надежно ли защищается персональная информация игроков.

Советы по выбору покер-рума новичку

Если мир онлайн-покера для вас пока что не знаком, очень легко запутаться в предлагаемом изобилии рынка. Мы подскажем, как выбрать надежный покер-рум, чтобы игра была надежной и увлекательной.

Приветственный бонус. Смотрите не только на его размер, но и на скорость и срок отыгрыша. В фиксированных промо смотрите тип турнира, где их можно использовать. Величина трафика и лимиты в выбранной вами дисциплине. Легко ли будет найти соперников в подходящее для вас время. Предлагает ли рум нужные вам лимиты. Вы можете проверить трафик самостоятельно, воспользовавшись сервисом Pokerscout (играйте в комнатах из топовой двадцатки). Фрироллы, сателлиты. Фрироллы обычно раздают новым участникам. Это — отличная возможность собрать банкролл без вложений. Сателлиты — турниры с дешевым входом, где разыгрывается билет на крупный турнир. Удобство регистрации аккаунта, необходимость верификации. Можно ли скачать мобильное приложение на смартфон, чтобы играть в покер в любое время из любого места.

Лучшие покер-румы для игры

Список лучших покер-румов по мнению экспертов и игроков: