Рейтинг лучших ювелирных магазинов Украины

Ювелирные изделия — отличный подарок себе и близким к любому празднику. На рынке ювелирных изделий представлен большой ассортимент украшений: золотые, серебряные, платиновые и комбинированные модели, серьги, кольца, подвески, браслеты, цепочки, наручные часы, минималистичные и громоздкие аксессуары — каждый выберет аксессуар по вкусу, который впишется в бюджет, выделенный на покупку. Найти стильное, качественное украшение по выгодной цене можно здесь https://zolotoyvek.ua/.

Известные ювелирные компании

Среди популярных украинский брендов, выпускающих ювелирные изделия:

Золотой Век;

SOVA;

ZARINA;

Укрзолото;

Minimalist jewelry и другие.

Все производители регулярно предлагают своим клиентам новые линейки ювелирных изделий, экспериментируют с формой и дизайном, создают выгодные предложения. Одна из самых известных компаний, которой доверяет большинство украинцев — “Золотой Век”, среди ее преимуществ:

Собственное производство. При изготовлении украшений используется профессиональное немецкое и итальянское оборудование, а также лучшие драгоценные камни и металлы, что обеспечивает отличное качество ювелирных изделий. К тому же, вам не придется переплачивать, ведь продукция производится на территории нашей страны, что снижает транспортные затраты. Широкий ассортимент украшений и стильные дизайны. Компания имеет свою дизайн-студию, на которой создаются красивые, оригинальные эскизы. Ювелирные изделия гармонично сочетают в себе классические традиции и современные тенденции, благодаря чему аксессуары прекрасно смотрятся сегодня и не выйдут из моды еще много лет. Компания выпускает огромное количество колец, серег, браслетов, цепочек, кулонов, наручных часов из различных металлов и с разной инкрустацией, чтобы каждый нашел модель по вкусу для любого события, от посещения офиса до праздничного мероприятия. Высокое качество украшений. “Золотой Век” получил несколько международных наград, которые подтверждают прекрасный внешний вид, удобство носки и долговечность ювелирных изделий. Возможность посетить один из почти четырехсот шоурумов, которые размещены во всех крупных городах страны, или заказать продукцию онлайн. Сеть ювелирных магазинов предлагает удобные способы оплаты и доставки товара, а также возможность обменять или вернуть драгоценность, если она вам не подошла.

“Золотой Век” — компания с известным именем, которая дорожит своей репутацией. Купив здесь украшение, вы можете не сомневаться в отличном качестве аксессуара и высоком уровне обслуживания.