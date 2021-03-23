Рейтинг лучших ювелирных магазинов Украины

Рейтинг лучших ювелирных магазинов Украины23.03.2021 15:01
Ювелирные изделия — отличный подарок себе и близким к любому празднику. На рынке ювелирных изделий представлен большой ассортимент украшений: золотые, серебряные, платиновые и комбинированные модели, серьги, кольца, подвески, браслеты, цепочки, наручные часы, минималистичные и громоздкие аксессуары — каждый выберет аксессуар по вкусу, который впишется в бюджет, выделенный на покупку. Найти стильное, качественное украшение по выгодной цене можно здесь https://zolotoyvek.ua/.
Известные ювелирные компании
Среди популярных украинский брендов, выпускающих ювелирные изделия:
- Золотой Век;
- SOVA;
- ZARINA;
- Укрзолото;
- Minimalist jewelry и другие.
Все производители регулярно предлагают своим клиентам новые линейки ювелирных изделий, экспериментируют с формой и дизайном, создают выгодные предложения. Одна из самых известных компаний, которой доверяет большинство украинцев — “Золотой Век”, среди ее преимуществ:
- Собственное производство. При изготовлении украшений используется профессиональное немецкое и итальянское оборудование, а также лучшие драгоценные камни и металлы, что обеспечивает отличное качество ювелирных изделий. К тому же, вам не придется переплачивать, ведь продукция производится на территории нашей страны, что снижает транспортные затраты.
- Широкий ассортимент украшений и стильные дизайны. Компания имеет свою дизайн-студию, на которой создаются красивые, оригинальные эскизы. Ювелирные изделия гармонично сочетают в себе классические традиции и современные тенденции, благодаря чему аксессуары прекрасно смотрятся сегодня и не выйдут из моды еще много лет. Компания выпускает огромное количество колец, серег, браслетов, цепочек, кулонов, наручных часов из различных металлов и с разной инкрустацией, чтобы каждый нашел модель по вкусу для любого события, от посещения офиса до праздничного мероприятия.
- Высокое качество украшений. “Золотой Век” получил несколько международных наград, которые подтверждают прекрасный внешний вид, удобство носки и долговечность ювелирных изделий.
- Возможность посетить один из почти четырехсот шоурумов, которые размещены во всех крупных городах страны, или заказать продукцию онлайн. Сеть ювелирных магазинов предлагает удобные способы оплаты и доставки товара, а также возможность обменять или вернуть драгоценность, если она вам не подошла.
“Золотой Век” — компания с известным именем, которая дорожит своей репутацией. Купив здесь украшение, вы можете не сомневаться в отличном качестве аксессуара и высоком уровне обслуживания.
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