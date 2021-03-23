Рейтинг лучших ювелирных магазинов Украины

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23 апреля : вторник

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Интервью

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Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

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По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

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Обзоры рынков

Рейтинг лучших ювелирных магазинов Украины

23.03.2021 15:01

Ювелирные изделия — отличный подарок себе и близким к любому празднику. На рынке ювелирных изделий представлен большой ассортимент украшений: золотые, серебряные, платиновые и комбинированные модели, серьги, кольца, подвески, браслеты, цепочки, наручные часы, минималистичные и громоздкие аксессуары — каждый выберет аксессуар по вкусу, который впишется в бюджет, выделенный на покупку. Найти стильное, качественное украшение по выгодной цене можно здесь https://zolotoyvek.ua/.

Известные ювелирные компании

Среди популярных украинский брендов, выпускающих ювелирные изделия:

  • Золотой Век;
  • SOVA;
  • ZARINA;
  • Укрзолото;
  • Minimalist jewelry и другие.

ювелирные компании

Все производители регулярно предлагают своим клиентам новые линейки ювелирных изделий, экспериментируют с формой и дизайном, создают выгодные предложения. Одна из самых известных компаний, которой доверяет большинство украинцев — “Золотой Век”, среди ее преимуществ:

  1. Собственное производство. При изготовлении украшений используется профессиональное немецкое и итальянское оборудование, а также лучшие драгоценные камни и металлы, что обеспечивает отличное качество ювелирных изделий. К тому же, вам не придется переплачивать, ведь продукция производится на территории нашей страны, что снижает транспортные затраты.
  2. Широкий ассортимент украшений и стильные дизайны. Компания имеет свою дизайн-студию, на которой создаются красивые, оригинальные эскизы. Ювелирные изделия гармонично сочетают в себе классические традиции и современные тенденции, благодаря чему аксессуары прекрасно смотрятся сегодня и не выйдут из моды еще много лет. Компания выпускает огромное количество колец, серег, браслетов, цепочек, кулонов, наручных часов из различных металлов и с разной инкрустацией, чтобы каждый нашел модель по вкусу для любого события, от посещения офиса до праздничного мероприятия.
  3. Высокое качество украшений. “Золотой Век” получил несколько международных наград, которые подтверждают прекрасный внешний вид, удобство носки и долговечность ювелирных изделий.
  4. Возможность посетить один из почти четырехсот шоурумов, которые размещены во всех крупных городах страны, или заказать продукцию онлайн. Сеть ювелирных магазинов предлагает удобные способы оплаты и доставки товара, а также возможность обменять или вернуть драгоценность, если она вам не подошла.

“Золотой Век” — компания с известным именем, которая дорожит своей репутацией. Купив здесь украшение, вы можете не сомневаться в отличном качестве аксессуара и высоком уровне обслуживания.

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