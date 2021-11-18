Рейтинг брокеров бинарных опционов WinOptionsSignals

Выбор брокера бинарных опционов требует от трейдера обработать огромный объем информации — анализировать приходится множество параметров для десятков компаний. В таких условиях рейтинг WinOptionsSignals становится незаменимым инструментом — с его помощью трейдеры могут не только сосредоточиться на наиболее надежных игроках рынка, но и получить информацию о брокерах в наиболее наглядной и концентрированной форме.

Как пользоваться рейтингом WinOptionsSignals

Рейтинг бинарных брокеров WinOptionsSignals — это база данных, в которой собрана информация о компаниях, предлагающих свои услуги трейдерам из России. Однако главное достоинство этого рейтинга — не в ранжировке брокеров, а в информации, которую он предоставляет трейдерам в наглядной табличной форме.

Трейдер не просто получает список брокеров “от лучшего к худшему”, он сразу же получает доступ ко всем данным, на основе которых рейтинг составлялся. Для каждой компании в таблице отражены:

Минимальный размер депозита

Минимальная ставка

Размер бонуса

Количество активов, доступных для торговли

Средний коэффициент прибыльности сделок

Наличие лицензии и регулятор, который ее выдал

Наличие курса обучения

Наличие демо-счетов

Качество работы техподдержки

Количество отзывов

При этом трейдер может отсортировать таблицу по любому из этих параметров, в зависимости от того, что он считает более важным.

Какие брокеры попадают в рейтинг

WinOptionsSignals предъявляет строгие требования к компаниям, которые допускаются в рейтинг:

Не менее 2 лет стабильной работы

Наличие лицензий

Отсутствие претензий регуляторов

Надежные и простые способы внесения депозита и вывода средств

Оперативно реагирующая служба поддержки

Поддержка разнообразных торговых активов.

Не соответствующие этим требования компании даже не рассматриваются в рамках рейтинга. В конце концов, если трейдер не может просто и безопасно вывести деньги, то какие бонусы он при этом получил.

Таким образом отсеиваются мошенники, ненадежные участники рынка и компании, заведомо неспособные обеспечить достойные условия торговли своим клиентам.

Изучайте рынок самостоятельно

Рейтинг WinOptionsSignals не является руководством к действию. Это всего лишь инструмент, который предоставляет вам данные о лидерах рынка брокеров бинарных опционов. У каждого трейдера свои запросы, свои задачи и свои ограничения, так что идеальный брокер для одного может быть ужасным для другого.

Обязательно проводите самостоятельные исследования и внимательно изучайте компанию, которой собираетесь доверить свои деньги.