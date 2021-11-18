Рейтинг брокеров бинарных опционов WinOptionsSignals

Выбор брокера бинарных опционов требует от трейдера обработать огромный объем информации — анализировать приходится множество параметров для десятков компаний. В таких условиях рейтинг WinOptionsSignals становится незаменимым инструментом — с его помощью трейдеры могут не только сосредоточиться на наиболее надежных игроках рынка, но и получить информацию о брокерах в наиболее наглядной и концентрированной форме.
Как пользоваться рейтингом WinOptionsSignals
Рейтинг бинарных брокеров WinOptionsSignals — это база данных, в которой собрана информация о компаниях, предлагающих свои услуги трейдерам из России. Однако главное достоинство этого рейтинга — не в ранжировке брокеров, а в информации, которую он предоставляет трейдерам в наглядной табличной форме.
Трейдер не просто получает список брокеров “от лучшего к худшему”, он сразу же получает доступ ко всем данным, на основе которых рейтинг составлялся. Для каждой компании в таблице отражены:
- Минимальный размер депозита
- Минимальная ставка
- Размер бонуса
- Количество активов, доступных для торговли
- Средний коэффициент прибыльности сделок
- Наличие лицензии и регулятор, который ее выдал
- Наличие курса обучения
- Наличие демо-счетов
- Качество работы техподдержки
- Количество отзывов
При этом трейдер может отсортировать таблицу по любому из этих параметров, в зависимости от того, что он считает более важным.
Какие брокеры попадают в рейтинг
WinOptionsSignals предъявляет строгие требования к компаниям, которые допускаются в рейтинг:
- Не менее 2 лет стабильной работы
- Наличие лицензий
- Отсутствие претензий регуляторов
- Надежные и простые способы внесения депозита и вывода средств
- Оперативно реагирующая служба поддержки
- Поддержка разнообразных торговых активов.
Не соответствующие этим требования компании даже не рассматриваются в рамках рейтинга. В конце концов, если трейдер не может просто и безопасно вывести деньги, то какие бонусы он при этом получил.
Таким образом отсеиваются мошенники, ненадежные участники рынка и компании, заведомо неспособные обеспечить достойные условия торговли своим клиентам.
Изучайте рынок самостоятельно
Рейтинг WinOptionsSignals не является руководством к действию. Это всего лишь инструмент, который предоставляет вам данные о лидерах рынка брокеров бинарных опционов. У каждого трейдера свои запросы, свои задачи и свои ограничения, так что идеальный брокер для одного может быть ужасным для другого.
Обязательно проводите самостоятельные исследования и внимательно изучайте компанию, которой собираетесь доверить свои деньги.