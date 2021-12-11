Регистрация в букмекерской конторе Пин ап

Если игрок хочет делать ставки в, то он должен зарегистрироваться на официальном сайте либо найти ​​рабочее зеркало пинап. После того как процедура будет успешно завершена, клиент получит полный доступ ко всем функциям личного кабинета. Букмекерская контора ценит новых пользователей, поэтому предоставляет им приятные бонусы за регистрацию.

Регистрация на официальном сайте Пин Ап

БК «Пин Ап» предоставляет возможность зарегистрироваться по номеру телефона. Такой способ занимает примерно минуту и подразумевает выполнение нескольких действий:

На официальном сайте БК нажать кнопку «Регистрация»;

Указать действующий номер мобильного телефона;

Ввести в специальное окно код из sms-сообщения;

Добавить актуальный email;

Подтвердить завершение процедуры.

Принять участие в программе лояльности и активировать разнообразные акционные предложения могут только пользователи, которые заполнили в личном кабинете специальную анкету, а также подтвердили адрес электронной почты.

Для входа в личный кабинет БК не использует пароль, просто при каждой попытке авторизоваться на сайте пользователь будет получать sms-сообщение с уникальной комбинацией. Бывают ситуации, когда сообщение не приходит. В таких случаях необходимо перезагрузить смартфон или переставить sim-карту в другое устройство.

Во время регистрации необходимо указывать только достоверные данные, иначе администрация букмекерской конторы не подтвердит личность и не создаст аккаунт.

Регистрация через мобильную версию сайта Пин Ап

Если необходимо войти в личный кабинет с помощью портативного девайса, то следует использовать для этого адаптированную версию официального сайта БК. Данная модификация имеет те же функции, что и полноценный сайт, в том числе и процедуру регистрации. Инструкция по созданию учетной записи абсолютно идентична десктопной версии.

Если браузер откроет версию сайта для ПК вместо мобильной, то следует зайти в раздел настроек и деактивировать опцию «Полная версия». Чтобы пользователь смог в БК PinUp делать ставки на реальные деньги, он должен пройти идентификацию через ЦУПИС.

Мобильное приложение Pinup: как пройти регистрацию

Букмекерская контора Пин Ап помимо адаптированной под портативные устройства версии сайта имеет также мобильное приложение. Его функции и интерфейс полностью идентичны полноценному сайту, поэтому для прохождения регистрации предусмотрен такой же алгоритм.

Идентификация в ЦУПИС

В рамках процедуры идентификации, букмекерская компания передает предоставленные пользователем документы в ЦУПИС для подтверждения его личности. Данная процедура является обязательной, и без нее невозможно делать ставки, поскольку это будет нарушением действующего законодательства РФ.

Способы идентификации Условия Что необходимо делать Наличие ограничений Начальная Online на официальном сайте букмекерской конторы Загрузить фотографию разворота паспорта и селфи с документов в руке. Платежи до 60000 рублей за операцию и до 200 000 рублей в месяц Пройти авторизацию через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (при ее наличии). Указать паспортные данные и номер ИНН в соответствующих полях. Полная Личное посещение клиентом салонов CONTACT, стационарного офиса QIWI или магазинов операторов «Связной» и «Мегафон» Предоставить сотруднику отделения паспорт, и назвать номер телефона, к которому привязана учетная запись. Данная услуга является платной. Стоимость может меняться в зависимости от способа и города, и составляет от 50 до 300 рублей. Нет

Если у клиента есть профессиональный кошелек QIWI, то ему необходимо при регистрации на сайте БК Пин Ап указать прикрепленный номер телефона. Данные от платежной системы автоматически поступят букмекеру, и пользователю не потребуется повторно проходить процедуру идентификации.

Нерезиденты Российской Федерации, которые легально живут или находятся на территории страны, также могут стать клиентами букмекерской конторы и делать ставки на реальные деньги. Для таких пользователей предусмотрен единственный способ идентификации – лично в офисе партнера компании. Для этого следует предоставить кассиру паспорт с заверенным переводом документа, номер миграционной карты, а также основание нахождения в РФ (виза, РВП, вид на жительство).

Верификация в Едином ЦУПИС: возможности

Благодаря данной процедуре, игроки смогут гораздо быстрее идентифицироваться во всех легальных БК, работающих на территории России. Достаточно в процессе регистрации указать тот же номер мобильного телефона и букмекерская компания сразу же сверит данные с ЕЦУПС и откроет доступ к пари.

Игроки предлагают два подхода для выбора букмекера:

Быстрый: подразумевает просмотр лучших бонусных предложений. На данный момент действует свыше 70 бонусов, и чтобы пользователь не запутался в них и сделал правильный выбор, предусмотрено несколько фильтров: по типам, букмекерским конторам, видам спорта;

Умный: подразумевает проведение оценки рейтингов букмекерских контор. Например, Legalbet ведёт шесть рейтингов БК по разным параметрам, в числе которых выбор ставок, надёжность и работа Live-сервиса.

Регистрация Pinup: приятные бонусы новичкам

Букмекерская компания очень высоко ценит новых клиентов, поэтому предоставляет им возможность получить приветственный бонус в размере до 30000 рублей. Для его получения необходимо выполнить следующие условия:

Зарегистрироваться на сайте; Пройти идентификацию; Подтвердить электронный адрес; Внести первый депозит.

Сразу вывести полученную сумму не получится – ее необходимо отыграть в течение 30 дней с момента получения, причем с вейджером x5. Для этого необходимо делать экспресс пари на реальные деньги с минимальным коэффициентом 1.4 для каждого матча.

Регистрация: немного об особенностях

Букмекерская контора PinUp выдвигает ряд правил, которые необходимо соблюдать при регистрации:

Запрет на повторную регистрацию;

Доступ только для совершеннолетних;

Подтвержденное законное пребывание на территории РФ для нерезидентов.

Часто задаваемые вопросы

Какие бонусы дает Пин Ап за регистрацию?

Новички получают приветственный бонус на первый депозит. Размер может достигать 30000 рублей, в зависимости от суммы пополнения.

Как проходит в PinUp регистрация учетной записи?

Независимо от используемой платформы, регистрация на сайте БК идентична. Необходимо заполнить все поля, подтвердить электронный адрес и пройти проверку личных данных.

Как зарегистрироваться в Пин Ап?

Для создания учетной записи следует на сайте БК PinUp нажать кнопку «Регистрация» и указать актуальный номер телефона. Затем ввести полученный в смс код и завершить процедуру.

Заключение

Регистрация на сайте букмекера PinUp дает пользователям возможность беспрепятственно входить в личный кабинет. Вход осуществляется по уникальному коду, который приходит в sms-сообщении при каждой попытке авторизации. Для совершения ставок, а также проведения транзакций необходимо пройти верификацию.