Регистрация новой страницы ВК без номера телефона: методика

Регистрация страницы в «ВКонтакте» с 2012 года возможно только с указанием номера мобильного телефона, который привязывается к ней. Однако есть люди, которые желают оставаться инкогнито и не предоставлять свои личные данные, в том числе и номер абонента. Для этого случая существует специальная методика регистрации новой страницы ВК без номера телефона. Она вполне легальная и ее используют многие пользователи.
Создать новую страницу ВК — регистрация с номером бесплатно
Первый способ подразумевает приобретение или регистрацию временного виртуального номера телефона. Это может отнять у пользователя в среднем от 10 до 30 рублей, а также немного свободного времени.
Делается это так:
- На сайте сотового оператора пройти регистрацию и активацию с последующим приобретением абонентского номера.
- Открыть ВК и начать регистрацию с использованием полученного номера, а также указать почту для возможности провести восстановление профиля в будущем.
- При активации страницы система социальной сети генерирует код активации. Он будет отправлен в виде СМС на номер оператора. В личном кабинете на сайте сотовой компании нужно будет скопировать данный код и вставить его в окно ВК. https://doctorsmm.com/smm/ — рабочие способы и лайфхаки по работе в соцсетях.
Всё, страница активна и готова к оформлению и использованию.
Что касается второго способа, то он возможен по приглашению друга.
Для этого нужно:
- Пройти в раздел «Друзья» на активной странице ВК.
- Нажать на «Пригласить друзей»;
- Указать ФИО, ввести адрес почтового ящика.
- Открыть раздел в «Инкогнито», перейти в ВК и нажать кнопку «Забыл пароль».
- Ввести адрес почтового ящика.
- Пройти по ссылке.
- Ввести пароль.
- В режиме невидимки зайти на apidog.ru, указать эмейл и пароль.
- Авторизоваться и перейти в настройки профиля. Тут нажать кнопку «Сохранить и перейти к оформлению страницы».
Как провести регистрацию новой страницы ВК прямо сейчас
Такой способ открытия профиля чаще всего используют коммерческие странички, чтобы в дальнейшем начать активную СММ раскрутку в социальных сетях, данный вид услуги предлагает сервис https://doctorsmm.com. Это недорогой, но эффективный способ, позволяющий быстро продвинуть свой бизнес и обойти конкурентов, которым пользуются известные блогеры, интернет-магазины и т. д.
Отсутствие указания мобильного номера позволит избежать в дальнейшем рассылки спама от различных интернет-магазинов или блогеров, которые так пытаются накрутить свой счётчик подписчиков.