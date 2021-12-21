Регистрация новой страницы ВК без номера телефона: методика

Регистрация страницы в «ВКонтакте» с 2012 года возможно только с указанием номера мобильного телефона, который привязывается к ней. Однако есть люди, которые желают оставаться инкогнито и не предоставлять свои личные данные, в том числе и номер абонента. Для этого случая существует специальная методика регистрации новой страницы ВК без номера телефона. Она вполне легальная и ее используют многие пользователи.

Создать новую страницу ВК — регистрация с номером бесплатно

Первый способ подразумевает приобретение или регистрацию временного виртуального номера телефона. Это может отнять у пользователя в среднем от 10 до 30 рублей, а также немного свободного времени.

Делается это так:

На сайте сотового оператора пройти регистрацию и активацию с последующим приобретением абонентского номера. Открыть ВК и начать регистрацию с использованием полученного номера, а также указать почту для возможности провести восстановление профиля в будущем. При активации страницы система социальной сети генерирует код активации. Он будет отправлен в виде СМС на номер оператора. В личном кабинете на сайте сотовой компании нужно будет скопировать данный код и вставить его в окно ВК. https://doctorsmm.com/smm/ — рабочие способы и лайфхаки по работе в соцсетях.

Всё, страница активна и готова к оформлению и использованию.

Что касается второго способа, то он возможен по приглашению друга.

Для этого нужно:

Пройти в раздел «Друзья» на активной странице ВК. Нажать на «Пригласить друзей»; Указать ФИО, ввести адрес почтового ящика. Открыть раздел в «Инкогнито», перейти в ВК и нажать кнопку «Забыл пароль». Ввести адрес почтового ящика. Пройти по ссылке. Ввести пароль. В режиме невидимки зайти на apidog.ru, указать эмейл и пароль. Авторизоваться и перейти в настройки профиля. Тут нажать кнопку «Сохранить и перейти к оформлению страницы».

Как провести регистрацию новой страницы ВК прямо сейчас

Такой способ открытия профиля чаще всего используют коммерческие странички, чтобы в дальнейшем начать активную СММ раскрутку в социальных сетях, данный вид услуги предлагает сервис https://doctorsmm.com. Это недорогой, но эффективный способ, позволяющий быстро продвинуть свой бизнес и обойти конкурентов, которым пользуются известные блогеры, интернет-магазины и т. д.

Отсутствие указания мобильного номера позволит избежать в дальнейшем рассылки спама от различных интернет-магазинов или блогеров, которые так пытаются накрутить свой счётчик подписчиков.