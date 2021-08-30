Регистрация компании на Мальте позволит выйти на международные рынки за счет существующих логистических связей с материковой Европой и Северной Африкой. Мальта – страна в Средиземном море, которая на мировом рынке пользуется устойчивой деловой репутацией. Она имеет надежное законодательство для регистрации компаний и одну из самых привлекательных систем налогообложения в ЕС. Больше информации здесь.

Регистрация компании на Мальте: преимущества

Стратегическое географическое положение: остров связан воздушным сообщением почти со всеми крупными городами Европы и ключевыми точками на Ближнем Востоке.

Мальта – член ЕС.

Мальта стала частью Шенгенской зоны в январе 2008 г.

Благоприятный финансовый климат.

Многоязычный квалифицированный персонал.

Сильная правительственная поддержка предпринимателей.

Привлекательная система корпоративного налогообложения.

Доступ к налоговым соглашениям и директивам Евросоюза.

Лицензии на Мальте часто действительны для всего ЕС.

Ставка корпоративного подоходного налога на Мальте составляет 35%, однако существует закон, который предусматривает возврат 30% уплаченных налогов, что означает, что эффективная ставка корпоративного налога составляет 5%. Налог на дивиденды взимается по ставке 0%. В настоящее время это самый низкий налог в ЕС и большей части мира.

Открытие компании на Мальте: правовые формы ведения бизнеса

Закон о компаниях предусматривает несколько типов бизнес-структур, которые могут быть зарегистрированы на Мальте. Среди них наиболее простым является единоличное владение, к которому предъявляется меньшее количество требований, поскольку требуется только физическое лицо (будет действовать как единственный владелец бизнеса).

Партнерские отношения являются простыми бизнес-структурами, которые по сравнению с регистрацией ИП на Мальте потребуют по крайней мере двух членов (физических или юридических лиц). Партнерство позволяет получить полный или ограниченный контроль над фирмой (в зависимости от типа установленного партнерства). С этой точки зрения возможно создание полного товарищества на Мальте и учреждение LP на Мальте. Нет необходимости сдавать финансовую отчетность. Аудит не требуется.

Наиболее сложными формами бизнеса являются частные и государственные общества с ограниченной ответственностью, однако они предлагают важные преимущества, среди которых ограниченная ответственность в отношении долгов и обязательств фирмы. Требования для открытия компании на Мальте в форме LLC более обширны, чем в случае других доступных ОПФ.

При регистрации LLC на Мальте мин. количество акционеров – 2, акционерный капитал, который необходимо внести для создания такой структуры, 1200 EUR (20% должны быть депонированы при регистрации). При регистрации публичной компании на Мальте требуется мин. 2 акционера, однако минимальный размер уставного капитала составляет 46 000 EUR (25% должны быть депонированы на счет при регистрации).

Иностранным компаниям разрешено работать на Мальте посредством регистрации мальтийского филиала и создания дочерней компании на Мальте.

Как открыть компанию на Мальте: шаг за шагом

Зарегистрировать фирму на Мальте можно всего за несколько шагов:

зарезервировать уникальное имя в Мальтийском торговом реестре;

составить и нотариально заверить учредительный договор и Устав у государственного нотариуса;

подать вышеупомянутые документы в Торговый реестр;

открыть счет на мальтийскую компанию и внести мин. депозит в зависимости от типа компании;

предоставить подтверждение зарегистрированного адреса на Мальте;

получить торговую лицензию на Мальте и прочие специальные разрешения;

зарегистрироваться для уплаты НДС и получить ИНН в налоговых органах.

* Примечание. Правительство требует, чтобы компании финансового, страхового, медицинского, фармацевтического секторов получали лицензии в компетентных органах.

Заключение

Мальта позиционирует себя как юрисдикция с устойчивой репутацией и обеспечивает привлекательную среду для предприятий и частных лиц. Она является членом ЕС, имеет многочисленные соглашения DTA. В то же время можно получить доступ к привлекательным субсидиям ЕС. Власти создают универсальные центры, предлагающие инвесторам, желающим зарегистрировать компанию на Мальте, гибкие и индивидуальные решения. Больше подробной информации по теме статьи вы найдете на нашем сайте.