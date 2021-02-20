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Развитие сотовой связи в стране

20.02.2021 21:48

Развитие сотовой связи в стране

Возможности сегодняшних компаний позволяет расширять внедрение сотовой связи на самых отдаленных участках нашей страны. Современный человек не представляет своей жизни без мобильной коммуникации и общения.  

Что используется для работы

Приход в конкретное место сотовой связи требует возведения антенных опор, на которых устанавливается специальное оборудование для коммуникаций, широкополосного доступа в интернет или гидрометеорологическое устройство.

Металлическая мачтовая опора – это 3-х или 4-хгранная стержневая конструкция по типу башни, которая состоит из секций, соединяющихся друг с другом крепежами. Опоры из стали сконструированы аналогично линиям электропередач. Их часто именуют антенными мачтами или мачтами связи. Более подробно можно узнать о таких конструкциях на https://tower.one/.

Предназначение мачт связи

Они необходимы для протягивания коммуникационной линии связи на сооружения, где размещается электротехническое слаботочное оборудование.

При производстве используется листовой и угловой прокат.

Мачтовые контрукции могут прослужить долгий срок ввиду того, что они оцинкованы.

Возможна установка:

  • в высоко ветровых районах;
  • эксплуатация допустима при условиях мороза до -50 и жары +50 градусов;
  • способны выдержать высокую влажность;
  • не налипает мокрый снежный покров;
  • выдерживают бури из пыли и песка;
  • устойчивы к образованию изморози.

Комплектность

Структура мачт связи включает в себя комплекты для:

  • установки антенного оборудования, кабелей;
  • технического осмотра, ремонта и эксплуатации;
  • организации свето ограждения;
  • обустройства молниеотвода;
  • доставку кабеля, аппаратуры.

Их разделяют по габаритам. Могут выпускаться с высотой 30, 40, 50, 60, 70 и 80 м. 

Опоры, имеющую высоту 40 и 50 метров возводят способом дополнения новой конструкции 30 метрового размера, разделенных на 10 метровые секции. Создание размеров, имеющих конструкцию до 70 и 80 метров, происходит за счет прикрепления 10 метровых секций опор, имеющих высоту 60 метров.

Вариант конкретного вида закладывается в процессе проектирования объекта. Чем выше опора, тем больше возможность звонить на большее расстояние.

Но каждая высокая мачта требует выбора более значимой конструкции, так как на ней размещается большее количество оборудования.

Смонтировать такие антенные опоры можно как в грунтовую землю, так и возможна установка на крыше зданий.

Современные технологии позволяют быстро возводить даже самые высокие конструкции. Они существенно ускоряют внедрение сотовой связи и получение оперативных данных, облегчая жизнь человеку.

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