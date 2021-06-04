Развитие киберспорта

Не многие пользователи знают, что Российская Федерация стала одной из первых стран мира, признавших киберспорт на официальном уровне в 2001 году. Однако в течение нескольких лет особых прорывов не происходило и отношение к спортивных сообществ к компьютерным играм было достаточных скептическим. Это привело к тому, что в 2006 году киберспорт был изъят из реестра видов спорта Российской Федерации.

Понадобилось 10 лет, чтобы соревнования по компьютерным и онлайн играм были возвращены в реестр и получили заслуженное признание.

Многие любители компьютерных игр предпочитают сочетать сопереживание цифровым состязаниям с азартом и риском прогнозов на спортивные события в букмекерских конторах. Одним из ведущих сайтов, на котором можно сделать ставки на все значимые киберспортивные события, сегодня считается букмекерская контора GGBET зеркало.

Три источника развития киберспорта

Быстрому прогрессу в сфере киберспорта способствует не только к все больше углубление и расширение цифровизации, но и ряд объективных экономических факторов глобального масштаба.

Соревнования по компьютерным играм идеальны для рекламы любых товаров и услуг, популяризации брендов брендов. Следует отметить, что за последние несколько лет только индустрия интернет-рекламы демонстрирует показатели устойчивого роста до 70% в год. Во всех остальных отраслях экономики наблюдается серьезный спад.

Мощный толчок интереса к спорту дала пандемия COVID-19 и последующие за ним требования соблюдать домашнюю самоизоляцию. Количество проводимых на стадионах соревнований по традиционным видам спортам сократилось.

Развитие компьютерных технологий привело к тому, что по зрелищности и эмоциональному впечатлению онлайн-игры начали фактически превосходить футбольные и хоккейные матчи, лошадиные бега.

Общие тенденции развития человеческой цивилизации очевидно нацелены на свертывание проекта глобализации. Это видно, например, на масштабном сжатии туристического сектора. Все это способствует интереса к компьютерным играм.

Масштабы роста индустрии киберспорта

По данным маркетинговых агентств, в течение 2020 года, в самый разгар пандемии COVID-19, объемы продаж компьютерных игр выросли более чем на 150 млрд американских долларов.

Серьезное повышение интереса к соревнованиям в сфере кибернетических видов спорта наблюдается в связи с тем, что ведущие игроки этой индустрии начали организовывать масштабные мероприятия благотворительного характера. В частности, разработчик компьютерных игр компания Riot Games пожертвовала более полутора миллионов долларов США на борьбу с пандемией коронавируса.