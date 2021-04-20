Разработка технологической инструкции

Неотъемлемой частью конструкторской документации на производстве является технологическая инструкция (сокращенно ТИ).

В отличие от технических условий (ТУ), в которых описываются основные требования к производству товаров, в ТИ указана последовательность циклов производственного процесса, в частности:

поэтапность операций;

сведения о порядке проведения подготовительного этапа;

данные о методах контроля качества;

условия для изготовления (температурные режимы и т.д.);

и другие.

Осуществляется разработка технологических инструкций компанией (изготовителем, поставщиком и т.д.) на основании данных, полученных из компетентных источников. Такими источниками могут быть международные стандарты, ГОСТ, результаты испытаний и т.д.

На основании чего разрабатывается технологическая инструкция?

Основной документ, которым определены правила составления ТИ, – это ГОСТ 3.1105-2011. В стандарте содержатся формы и правила по оформлению технологической документации на предприятии.

Согласно указанному ГОСТ тех. инструкция может быть как полностью самостоятельным документом, так и дополнением к ТУ (тех. условиям).

Также в процессе разработки нужно учитывать требованиям иных НПА, в частности, Закона «О тех. регулировании» (ФЗ РФ №184), ФЗ РФ № 162 от 29 июня 2015 года, ГОСТ 2.114-2016 (общие требования, предъявляемые к элементам ЕСКД), ГОСТ 3.1129, ГОСТ 3.1130, профильных ТР ТС/ЕАЭС и т.д.

Зачем оформляется ТИ?

Разработка и применение технологических инструкций позволяет достигнуть несколько целей, в частности:

изготавливать товары согласно обозначенному плану;

обеспечить надлежащее качество готовой продукции;

конкретизировать тех. условия и дополнить их необходимой информацией для обеспечения непрерывности производства;

повысить эффективность производства (т.е. улучшить показатели производительности);

снизить имеющиеся производственные риски;

обеспечить оснащенность рабочих мест и создать необходимые условия труда;

обеспечить достоверность и полноту сведений, предоставляемых для проведения обязательной оценки соответствия и оформления обязательной разрешительной документации (сертификатов, деклараций и т.д.);

снизить количество бракованной продукции и т.д.

Какие существуют виды технологических инструкций?

Различаются ТИ в зависимости от объекта регулирования.

В частности, инструкция может быть разработана в отношении непрерывного производства однотипных товаров или систематически повторяющихся процессов (физических или химических явлений), либо отдельно взятых этапов/работ (к примеру, ремонт, наладка оборудования, упаковка и маркировка готовой продукции и т.д.). Подробнее читайте по ссылке https://1okno.com/articles/razrabotka-tehnologicheskoj-instrukcii

Какую информацию содержит технологическая инструкция?

Процедура составления ТИ установлена положениями ГОСТ 3.1105-2011. Согласно стандарту документ состоит из двух основных частей – это:

титульный лист – в нем указывается название компании, дата оформления ТИ, сведения об уполномоченных лицах (ФИО, должности и подписи);

основная часть – описывается вид товара, указываются ссылки на ГОСТ/ТУ и внутренние стандарты организации (СТО), нормы качества к сырью, применяемые рецептуры и технологии изготовления, данные о видах упаковки / правила транспортировки / хранения и иные данные.

Выполнять описание в ТИ необходимо в порядке выполнения технологической последовательности изготовления товаров согласно требованиям ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.

Регистрировать ТИ не нужно – документ заверяется подписью руководителя компании.

Согласно ГОСТ 3.1105-2011 технологическая инструкция может оформляться и использоваться как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Для электронной тех.документации на предприятии должны быть обеспечены необходимые условия вывода данных.

При необходимости ТИ может быть дополнена приложениями, чертежами, схемами, иллюстрациями и т.д.

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заявку;

данные о компании – скан-копии регистрационных сведения (ОГРН/ИНН), карточка реквизитов;

информацию о производимых товарах – ассортимент, назначение, составы, основные характеристики;

описание этапов технологического процесса;

правила хранения продукции, перевозки/приемки;

и другую информацию.

Разработка ТИ состоит из нескольких этапов – это проверка предоставленных документов, подписание договора на сотрудничество, составление макета документа, согласование ТИ, внесение правок (при необходимости), передача документа заявителю.

Что нужно для начала производства помимо ТИ?

Помимо ТИ вам могут понадобиться:

технические условия (сокращенно – ТУ), в которых установлены общие нормы изготовления продукции;

внутренние стандарты организации (СТО);

этикетки;

штрих-коды.

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