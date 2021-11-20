Концепция развития современной цифровой экономики базируется на трех «Китах» – сбор и анализ Биг-дата, Искусственный Интеллект на основе самообучения, максимальная автоматизация бизнеса на основе инфраструктуры веб-интеграций.

Со временем разработчики осознали, что для того, чтобы описанная триада эффективно функционировала, требуется еще один элемент – индивидуальная разработка программного обеспечения под цели и задачи бизнеса и особенности поведения целевой аудитория.

В этой связи компания по разработке программного обеспечения https://unic-lab.ru/doing/software-development.html предоставляет сервисы по созданию уникального софта под задачи бизнеса в индивидуальном порядке.

В чем преимущества индивидуальной разработки ПО

На первый взгляд – уже создано астрономическое число компьютерных программ и мобильных приложений, веб-интеграций под любые типы задач и все возможные цели.

Зачем же нужно тратиться на индивидуальную разработку? В чем смысл и польза такого подхода?

Во-первых, вопросы безопасности. Софт массового производства чаще интересует хакеров как объект взлома. Дешевле подобрать «кряки» под программную платформу, которой пользуются тысячи клиентов, нежели подбирать ключи в частном порядке. Софт индивидуальной разработки имеет более высокий уровень киберзащиты.

Ультра спецификация бизнеса и узкое таргетирование на определенную целевую аудиторию. В условиях сверхвысокой конкуренции на рынке для достижения успеха приходится искать узкие свободные ниши, иначе нет возможности соперничать с крупными корпорациями.

Оптимизация расходов на разработку. Оплачивая абонентский тариф за пользование типовым софтом, клиент получает массу невостребованного функционала, за который все равно приходится платить. Индивидуальная разработка подразумевает создание строго необходимо для бизнеса функционала и опций.

Для предприятий и организаций выгоднее создавать собственные платформы, заточенные строго под свои задачи, нежели платить дорогостоящие лицензии типового софта.

Преимущества цифровизации

Главная выгода – сокращение штатного расписания и фонда оплаты труда. В любом бизнесе основные расходы идут на зарплаты, больничные, аренду офисов, покупку оборудования, технические службы.

Цифровизация автоматизирует большинство бизнес-процессов, что и приводит к экономия на содержании штата сотрудников. Для администрирования веб-интеграциями и автоматизации взаимодействиями предприятия с десятками поставщиков, партнеров, клиентов, требуется всего два-три специалиста.