До 2019 года на ОС iOS работали и девайсы iPhone, и устройства iPad. Однако теперь для iPad создана своя ОС. Поэтому при создании мобильных приложений для iOS в настоящее время разработчики ориентируются преимущественно на айфоны.

Особенности разработки приложений для iOS

Хотя база гаджетов, функционирующих на платформе iOS, существенно меньше по сравнению с ОС Android, при создании приложений для айфонов следует учитывать довольно большое количество особенностей. Помимо размеров дисплея важно принимать во внимание аппаратные особенности девайсов. Разработка приложений для iOS требует учета таких нюансов:

Хотя парк гаджетов сравнительно невелик, а их архитектура является однотипной, важно обеспечить удобство использования приложений и на небольших дисплеях.

Все современные девайсы оснащены экраном высокого разрешения, поэтому для приложений допускается свободное использование тонких деталей и шрифтов без опасений по поводу искаженного отображения их цветов или контура.

При создании проекта интерфейса в качестве руководства нужно использовать Apple Human Interface Guidelines.

При опубликовании приложения для iOS надо выполнять все многочисленные требования, указанные в App Store Review Guidelines.

Основные требования App Store к публикации приложений

Когда приложение для iOS разработано, для его опубликования в App Store следует выполнить ряд строгих условий. Если проверяющий посчитает его малополезным или совсем бесполезным, то может отказать в публикации. В этом случае придется изменить функционал приложения, включив него элементы, касающиеся новых функций ОС. Такие приложения публикуют охотно, побуждая разработчиков продолжать поддержку нововведений iOS. В числе формальных моментов, о которых крайне важно помнить при создании приложения, нужно отметить следующие:

Для опубликования любого продукта в App Store предварительно необходимо пройти регистрацию в качестве разработчика, уплатить годовой взнос в размере $99 и правильно заполнить всю информацию о себе.

Надо приготовить материалы, предназначенные для страницы приложения.

Проверка приложения может продолжаться от одного до семи дней.

Таким образом, при создании приложений, предназначенных для iOS, приходится выполнять довольно пространный список требований с учетом специфических особенностей типа приложений. Если действовать по четкому плану и выполнять все данные рекомендации, то вероятность возникновения проблем будет минимальной.