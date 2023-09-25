Сайт представляет компанию NewIT, специализирующуюся на создании интернет-магазинов и разработке веб-сайтов любой сложности. Компания расположена в Минске, Беларусь, и предлагает такие услуги как разработка сайтов для клиентов в Минске, и для клиентов по всей стране.

На сайте представлены различные услуги:

Разработка сайтов: компания занимается созданием веб-сайтов различной сложности, от простых информационных сайтов до сложных корпоративных порталов.

Разработка интернет-магазинов: она специализируется на создании электронных коммерческих платформ, позволяющих продавать товары и услуги онлайн.

Разработка мобильных приложений: компания предлагает услуги по созданию мобильных приложений для различных платформ, таких как iOS и Android.

Интеграция с CRM-системой Битрикс24: предоставляет услуги по интеграции веб-сайтов и интернет-магазинов с популярной CRM-системой Битрикс24.

Хостинг: Компания предлагает услуги по размещению веб-сайтов на своих серверах с высокой надежностью и быстрой загрузкой.

B2B-сайты: разрабатывает специализированные веб-решения для бизнес-партнеров, обеспечивая эффективное взаимодействие и обмен информацией.

Техническая поддержка: компания предоставляет услуги по технической поддержке и обслуживанию веб-сайтов и интернет-магазинов.

Работа с программой 1С-Бухгалтерия: специализируется на интеграции веб-сайтов с программой 1С-Бухгалтерия, обеспечивая автоматизацию бухгалтерского учета и операций.

Сайт также содержит разделы с портфолио, информацией о компании, новостями, контактами и возможностью обсудить проект.

Интеграция с CRM-системой Битрикс24?

Интеграция с CRM-системой Битрикс24 — одна из услуг компанииNewIT. Битрикс24 — это популярная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая помогает предприятиям управлять продажами, маркетингом и деятельностью по поддержке клиентов.

При интеграции сайта или интернет-магазина с Битрикс24 компания может предоставить следующие решения:

Синхронизация данных: может установить бесшовное соединение между вашим сайтом или интернет-магазином и Битрикс24, гарантируя синхронизацию данных о клиентах, заказах и другой соответствующей информации между двумя системами.

Генерация и управление лидами: может внедрить формы лидогенерации на вашем сайте или в интернет-магазине, собирая информацию о посетителях и автоматически передавая ее в Битрикс24.

Обработка заказов и поддержка клиентов: интеграция с Битрикс24 позволяет автоматически передавать детали заказов и запросы клиентов с вашего сайта или интернет-магазина в CRM-систему.

Автоматизация маркетинга.

Аналитика и отчетность: позволяет осуществлять сбор и анализ данных сайта и интернет-магазина в CRM-системе.

Важно отметить, что конкретные детали и функциональные возможности интеграции с Битрикс24 могут быть адаптированы к требованиям и целям вашего бизнеса.