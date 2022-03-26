Разработка игр для iOS

Компьютерные игры сегодня используются не только в качестве развлекательного времяпрепровождения, но и в маркетинговых целях. Специально разработанные игровые проекты способствуют популяризации и узнаваемости бренда. Технологии геймификации помогают расширять целевые аудитории и формировать базы постоянных клиентов. При помощи заложенных в игру призывов к действию можно стимулировать пользователей совершать целевые действия, что способствует росту коэффициента конверсии и повышает продажи.

В условностях «пандемии рекламной слепоты» и массовой установки в браузерах дополнений для блокировки рекламы, когда традиционные промо-акции в офлайне чрезмерно дороги по сравнению с интернет-рекламой, видео-игры становятся одним из значимых элементов маркетинговых стратегий и тактик.

Как создать игру для смартфона

На сайте студии разработчика компьютерных игр DreamCraft Studio по адресу https://dreamcraftstudio.ru/ можно прояснить все подробности и обсудить со специалистами все вопросы создания игровых продуктов для любых целей и задач.

На первом этапе заказчик обсуждает все вопросы и условия проекта с сотрудниками студии. К проекту подключаются дизайнеры, программисты, тестировщики, маркетологи.

Каждый заказ на всех этапах проектирования, разработки, тестирования и продвижения игры курируется индивидуальным проект-менеджером.

После окончательной сдачи проекта оказывается маркетинговая поддержка по продвижению и раскрутке игры, в том числе в популярных магазинах мобильных приложений Google Play и AppStore.

Заказывая игру в студии, клиент получает полностью готовый цифровой продукт «под ключ» с последующей техподдержкой.

Особенности создания видео игр для iOS

Мобильные устройств Apple известны высочайшим качеством и акцентом на максимально комфортное пользование и удобство. Целевая аудитория пользователей – материально обеспеченные люди, ориентированные на элитный уровень потребления. Весьма перспективная ЦА для бизнеса.

При помощи маркетинговых опций видео игр для iOS можно успешно продвигать и продавать продукты и сервисы VIP-класса.

В связи с этим и требования к безупречности разрабатываемых игровых продуктов и контента чрезвычайно высокие. Недопустимы ни малейшие баги и неудобства.

Поэтому каждая разрабатываемая игра подвергается полномасштабному анализу и отладке с привлечением опытных, прошедших специальную подготовку команд тестировщиков.